Україна отримала бронемашини Oshkosh M-ATV: у чому особливість машин

13 апреля 2023, 10:15

США зобов'язалися поставити 289 одиниць броньовиків класу MRAP, і деякі з них це бронеавтомобілі M-ATV.



Бронеавтомобіль M-ATV від американської компанії Oshkosh Truck був розроблений як транспортний засіб для сухопутних військ з великою прохідністю та підвищеною захищеністю екіпажу та десанту від куль, осколків, а також впливу мін та саморобних вибухових речовин.

Бронеавтомобіль M-ATV має колісну формулу 4х4 і оснащується V-подібним двигуном Caterpillar C7 потужністю 370 к.с., що дозволяє перевозити до 7 тонн корисного навантаження бездоріжжям і до 15 тонн по твердому покриттю. На трасі машина може розігнатися до 105 км на годину.Довжина корпусу машини понад 6 м, ширина — 2,5 м, габарити розраховані на перевезення 4 солдатів у повній викладці, плюс 1 стрілець.Особливістю машини є здатність зберігати рух при пошкодженні системи охолодження, паливної системи та мастила двигуна. Також передбачено розміщення екіпажу та десанту за передньою колісною віссю, що знижує вразливість особового складу під час вибуху міни під днищем.Що стосується озброєння M-ATV, то це може бути кулеметна поворотна турель, на яку можна встановлювати кулемет 7,62-мм, гранатомет 40-мм або великокаліберний кулемет 12,7-мм Browning M2. Також машина може бути оснащена модулем дистанційного керування озброєнням.