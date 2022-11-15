15 ноября 2022, 9:15

Чергова військова допомога від Литви: 12 одиниць М113 та боєприпаси

12 одиниць М113 (10 одиниць 120-мм самохідних мінометів та 2 одиниці машин управління вогнем)та боєприпаси.

Литва вже відправила 62 одиниці М113 різного призначення.


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