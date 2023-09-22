На Херсонщині поліцейські затримали торговця боєприпасами

22 сентября 2023, 15:15

На Херсонщині житель Білозерки відшукував колишні місця розташування військових позицій Збройних сил України та російської армії, щоб знайти зброю та боєприпаси і продати їх. Чоловіка затримали правоохоронці.

За даними слідства, підозрюваного затримали під час збуту гранати РГД та запалу УЗРГМ-2, які він продав місцевому жителю за 2000 гривень. Гроші та боєприпаси вилучили.Крім цього, за місцем проживання чоловіка провели санкціонований обшук. В його оселі поліцейські виявили три гранати та один постріл.