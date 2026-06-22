У Україні викрили піратський "Резерв+", що пропонував відстрочку за 1200 грн

22 июня 2026, 9:15

СБУ та Нацполіція затримали хакерів, які створили фейкову версію додатку. На вигляд вона майже не відрізнялася від офіційного додатку Міноборони, але всередині пропонувала свої послуги: користувачі могли самостійно змінювати облікові дані та навіть «додавати» собі відстрочку від мобілізації.

За даними слідства, у сервісі встигли зареєструватися понад 4 тисячі людей. Вартість підписки становила 1200 гривень на місяць.У результаті «стартап» закрили, додаток заблокували, а двом організаторам вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.