Нові правила мобілізації: хто втратить відстрочку з 1 серпня

26 июля 2024, 12:45

Оновлене законодавство передбачає скасування пільг щодо призову для низки категорій населення. Ключові нововведення включають:

Студенти та аспіранти заочної та вечірньої форм навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту, більше не матимуть права на відстрочку.Особи, які доглядають за чоловіком або дружиною з інвалідністю III групи, тепер підлягатимуть призову.Батьки-одинаки втрачають право на відстрочку, якщо мати дитини не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, і не відбуває покарання.Неповнорідні брати загиблих військових більше не матимуть права на відстрочку – це право зберігається лише за рідними братами.Працівники підприємств, установ та організацій Міноборони втрачають право на відстрочку.Громадяни, які отримали інвалідність І та ІІ групи після 22 лютого 2022 року, але згодом були визнані здоровими.