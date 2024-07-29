29 июля 2024, 12:15

Скасування мита та ПДВ для енергообладнання: Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про скасування податку та мит на ввезення товарів, необхідних у виробництві чи ремонті машин механізованого розмінування , а також енергетичного обладнання.


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