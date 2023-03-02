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2 марта 2023, 14:45
Air Moldova скасовує рейси з Парижа, Лондона, Стамбула та Тбілісі — ЗМІ
При цьому причини такого різкого скасування не повідомляються.
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