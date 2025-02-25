Польща хоче скасувати переведення часу

25 февраля 2025, 8:15

Переведення годинника в ніч з 29 на 30 березня може стати останнім. Польща, яка головує в Раді ЄС, включила скасування сезонного переведення часу до своєї програми.

Як заявив міністр розвитку та технологій Кшиштоф Пашик, уряд має намір завершити цей процес у найближчі місяці.Прихильники переведення годинників стверджують, що це дозволяє краще використовувати світловий день та економити енергію. Проте критики вказують на те, що історичні причини цієї практики (наприклад, спроби економії вугілля в роки Першої світової війни) більше не актуальні.