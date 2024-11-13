У Міноборони деталізували алгоритм переведення до іншої частини через "Армія+"

13 ноября 2024, 9:45

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Щоб перевестися військовослужбовцю треба буде подати рапорт через «Армія+» і додати до нього копію військового квитка або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від військової частини, в яку хочете перевестися.

Також до рапорту необхідно прикріпити погодження чинного командира і висновок ВЛК, де це буде потрібно.

Переводитися можна буде з тилових частин до бойових, з бойових частин до інших бойових і з бойових частин до тилових за висновком ВЛК, якщо військовий не займає у своїй бригаді посаду, яку написали у висновку.



Кадровий центр ЗСУ перевірить рапорт протягом 72 годин. У переміщенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець прослужив у поточній частині менше ніж 6 місяців або з моменту попереднього переведення за власною ініціативою минуло менше року.