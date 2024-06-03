На порталі "ДІЯ" запустять електронне бронювання - Міноборони

3 июня 2024, 8:45

Про запуск функціоналу електронного бронювання військовозобов’язаних повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.



За її словами, Урядова постанова щодо запуску електронного бронювання через «ДІЮ» буде готова найближчим часом, а робота над функціоналом займе 3-4 тижні.

В Міноборони зазначають, що це має бути «автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК».Міністерство економіки України в коментарі українським ЗМІ також підтвердило, що уряд працює над створенням механізму електронного бронювання.«Іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено» - заявили в Мінекономіки.Наразі тривають консультації з Міноборони та Мінцифри, яким чином перевести «в цифру» нормативно-правові акти, які регулюють або будуть регулювати питання бронювання військовозобов’язаних. Також ведеться постійний діалог з бізнесом, профільними асоціаціями, парламентарями.«Очевидно, що суспільство бачить необхідність змін. Цифрове рішення з’явиться, коли ми напрацюємо нові положення стосовно бронювання, які збалансують потреби безпеки й оборони, економіки, бюджету, бізнесу, гуманітарної сфери тощо», — додали у Мінекономіки.