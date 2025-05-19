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19 мая 2025, 8:15

333 тисячі відстрочок від мобілізації було видано у додатку "Резерв+"

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації, пані Черногоренко.

За її словами, кожна третя відстрочка в країні оформлюється саме через цей застосунок.


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