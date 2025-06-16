Постановка на облік, повістки, демобілізація скоро будуть лише онлайн

16 июня 2025, 12:15

У відомстві планують цифровізувати весь процес взаємодії громадян із ТЦК, заявляє заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.



Крім того, вже протягом 3-4 тижнів з'явиться функціонал онлайн-штрафів у застосунку «Резерв+». Він дозволить сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку зі знижкою: наприклад, не 17 тис. грн, а 8,5 тис. грн.