Автоматичне продовження відстрочки через Резерв+ не працює — Міноборони

15 октября 2024, 10:15

Опція бронювання вже доступна онлайн. Однак автоматичне продовження відстрочки від мобілізації для студентів, вчителів, людей з інвалідністю, багатодітних батьків та інших категорій поки не працює, заявила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Коли з'явиться ця функція поки невідомо. Черногоренко додала, що "ці відстрочки — один з наших пріоритетів"."Налагоджуємо взаємодію між реєстрами, щоб вони скоріше з'явилися в застосунку. Відстрочки діють до кінця кожного періоду воєнного стану відповідно до законодавства. Але ми плануємо спростити їх отримання", - додала вона.