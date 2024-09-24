Google запрошує на продовження програми для українських освітян

24 сентября 2024, 13:15

Натхненні успіхом весняного курсу, Google за підтримки Міністерства освіти і науки України запрошує освітян на продовження безплатної онлайн-програми “Цифрові навички для освіти з Google”.

Програма допоможе підвищити ефективність викладання, розвинути цифрову грамотність вчителів та інтегрувати штучний інтелект (ШІ) в освітній процес.

Осіння навчальна програма складається з двох окремих напрямків навчання:Практична програма з покращення цифрових навичок – для всіх охочих освітян, зацікавлених у сучасних технологіях в освіті, зокрема, ШІ.ІТ-інтенсив – для вчителів інформатики та всіх, хто мріє зануритися у світ IT, отримати нові навички та методичні матеріали.Обидва напрямки фокусуються на інтерактивному навчанні та включають:Практичні тренінги і вправи;Сесії запитань та відповідей;Завдання з персоналізованим зворотним зв'язком;Можливість здобути сертифікат про проходження курсу;Шанс отримати нагороди.Дізнатися більше та зареєструватися на один або два напрямки можна вже сьогодні на сайті. Перший тренінг відбудеться 8 жовтня.Нижче - детальніше про кожен курс.“Цифрові навички для освіти з Google: практична програма”Для освітян усіх рівнів цей курс допоможе ефективно використовувати інструменти Google у своїй повсякденній роботі, зокрема для планування уроків та створення захопливого навчального контенту.Серед ключових тем:Застосування штучного інтелекту для створення цікавих завдань та автоматизації рутинних процесів щоденної праці.Розробка інтерактивних уроків за допомогою таких інструментів, як Google Таблиці, Презентації та YouTube.Підвищення рівня навичок онлайн-безпеки.“ІТ-інтенсив для вчителів інформатики”Курс розроблений у співпраці з Beetroot Academy для вчителів інформатики у школах та всіх освітян, які цікавляться темою комп’ютерних наук. Програма допоможе поглибити ІТ-знання та вдосконалити викладання інформатики в Україні.Програма надасть:Практичні навички програмування та поглиблення знань у сфері інформаційних технологій.Опанування методики розвитку цифрової грамотності серед учнів.Навчальні матеріали та методологію, розроблену відповідно до Національного стандарту освіти, з інтеграцією практичних знань від ІТ-фахівців та досвідчених педагогів.Перший тренінг відбудеться 4 листопада.