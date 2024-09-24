Google запрошує на продовження програми для українських освітян

Натхненні успіхом весняного курсу, Google за підтримки Міністерства освіти і науки України запрошує освітян на продовження безплатної онлайн-програми “Цифрові навички для освіти з Google”.
Програма допоможе підвищити ефективність викладання, розвинути цифрову грамотність вчителів та інтегрувати штучний інтелект (ШІ) в освітній процес.
Осіння навчальна програма складається з двох окремих напрямків навчання:
Практична програма з покращення цифрових навичок – для всіх охочих освітян, зацікавлених у сучасних технологіях в освіті, зокрема, ШІ.
ІТ-інтенсив – для вчителів інформатики та всіх, хто мріє зануритися у світ IT, отримати нові навички та методичні матеріали.
Обидва напрямки фокусуються на інтерактивному навчанні та включають:
Практичні тренінги і вправи;
Сесії запитань та відповідей;
Завдання з персоналізованим зворотним зв'язком;
Можливість здобути сертифікат про проходження курсу;
Шанс отримати нагороди.
Дізнатися більше та зареєструватися на один або два напрямки можна вже сьогодні на сайті. Перший тренінг відбудеться 8 жовтня.
Нижче - детальніше про кожен курс.
“Цифрові навички для освіти з Google: практична програма”
Для освітян усіх рівнів цей курс допоможе ефективно використовувати інструменти Google у своїй повсякденній роботі, зокрема для планування уроків та створення захопливого навчального контенту.
Серед ключових тем:
Застосування штучного інтелекту для створення цікавих завдань та автоматизації рутинних процесів щоденної праці.
Розробка інтерактивних уроків за допомогою таких інструментів, як Google Таблиці, Презентації та YouTube.
Підвищення рівня навичок онлайн-безпеки.
“ІТ-інтенсив для вчителів інформатики”
Курс розроблений у співпраці з Beetroot Academy для вчителів інформатики у школах та всіх освітян, які цікавляться темою комп’ютерних наук. Програма допоможе поглибити ІТ-знання та вдосконалити викладання інформатики в Україні.
Програма надасть:
Практичні навички програмування та поглиблення знань у сфері інформаційних технологій.
Опанування методики розвитку цифрової грамотності серед учнів.
Навчальні матеріали та методологію, розроблену відповідно до Національного стандарту освіти, з інтеграцією практичних знань від ІТ-фахівців та досвідчених педагогів.
Перший тренінг відбудеться 4 листопада.