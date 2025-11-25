Французька Рахункова палата вважає продовження роботи АЕС вигідним

25 ноября 2025, 9:15

Рахункова палата Франції вивчила вартість обслуговування реакторів EDF і дійшла висновку, що продовження їх роботи понад 40 років фінансово вигідніше, ніж заміна новими блоками.

Французька Cour des comptes подивилася на ядерний парк без емоцій: так, обслуговування старіючих реакторів дорожчає, але продовжити їх термін служби до 50–60 років все одно виходить дешевше, ніж будувати багато нових станцій.Для держави і EDF це ключовий аргумент на користь курсу «ремонтувати і продовжувати», а не радикально скорочувати частку атома. Для жителів це історія про майбутні ціни на електроенергію і ризик дефіциту потужності.