"Хуавей Україна" та ДУІКТ розширюють співпрацю

28 июня 2024, 18:06

25 червня 2024 року «Хуавей Україна» та Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ) підписали Меморандум про продовження співробітництва у сфері науково-освітньої діяльності.

У межах співробітництва партнери погодилися проводити спільні заходи і здійснювати наукові дослідження за пріоритетними напрямами, розробляти нові та поліпшувати наявні програми навчальних дисциплін для здобуття студентами потрібних знань, що допоможуть у подальшому працевлаштуванні. «Хуавей Україна» знайомитиме їх із сучасними тенденціями галузі й надаватиме устаткування для проведення наукових робіт і захисту дисертацій. ДУІКТ як багаторічний партнер компанії і надалі отримуватиме доступ до інформаційних систем і технологій Huawei для реалізації проєктів та програм. До того ж студенти й викладачі університету матимуть змогу підвищувати рівень знань з ІКТ та отримувати сертифікати про здобуті навички.



«Ми співпрацюємо з багатьма університетами, але ДУІКТ особливо важливий для нас, бо саме тут готують спеціалістів з телекомунікацій. Сьогодні багато випускників закладу є співробітниками нашої компанії або працюють у наших партнерів та клієнтів. І ми раді й надалі підтримувати розвиток талановитих спеціалістів, надаючи сучасне телекомунікаційне обладнання та пропонуючи стажування для студентів та підвищення кваліфікації для викладачів. Уже скоро ми оголосимо про чергові конкурси, які визначать найбільш успішних кандидатів для нашої наступної програми стажування. Дякуємо за ваш внесок у розвиток науки, освіти та галузі ІКТ в цілому», — прокоментував Тоні Цао, генеральний директор «Хуавей Україна».

Продовження співпраці між ДУІКТ та «Хуавей Україна» є результатом успішного партнерства, започаткованого ще з 2020 року. Відтоді ДУІКТ став першим університетом України, який приєднався до ІКТ Академії Huawei. Ця платформа передбачає всебічну підтримку та розвиток навчальних процесів у ВНЗ.



«Я щиро переконаний у найкращому майбутньому нашої країни і нашого університету. У наших найближчих планах уже є чимало амбітних проєктів та ініціатив, які плануємо реалізувати разом з «Хуавей Україна». І ми раді, що у нових починаннях нас і надалі підтримуватиме багаторічний партнер і надіний друг ДУІКТ, яким є ваша компанія. Це спільний розвиток і плідна співпраця», — поділився Володимир Шульга, в. о. ректора Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

За чотири роки партнерства «Хуавей Україна» реалізувала низку освітніх програм, які допомагали студентам отримувати професійні знання та практичні навички роботи із сучасними телеком-технологіями. Найуспішніші студенти запрошувалися до компанії на стажування і для участі в профільних тренінгах, а також відвідували китайський офіс Huawei у межах міжнародних конкурсів. Також протягом останніх років «Хуавей Україна» спільно з партнерами забезпечувала університет точками доступу Wi-Fi в укриттях і передавала серверне обладнання, комутатори, маршрутизатори і хмарні контролери для проведення лабораторних робіт та досліджень.