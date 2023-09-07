Vodafone та Міськрада Одеси запускають спільний проєкт з підтримки культурної

7 сентября 2023, 9:45

До дня міста Одеса телеком-оператор Vodafone та Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради розпочали спільний проєкт з популяризації та підтримки культурної спадщини міста. Ініціатива буде реалізована на сторінках освітньо-туристичного проєкту Vodafone “Find & Follow” у соціальних мережах.

Через російську агресію постраждали та були зруйновані сотні історичних та культурних пам’яток в Україні, зокрема і в Одесі. Одеса стала першим містом в рамках нової ініціативи Find&Follow під назвою – #weareUKRAINE, адже міста-учасники проєкту –це наша Україна, яку ми любимо, пізнаємо і захищаємо.



#weareUKRAINE розповість про різні аспекти, які вирізняють нашу країну, роблять її унікальною і неповторною: культурна спадщина, цікаві місця, природні локації, кухня, місцеві бізнеси тощо. Після Одеси проєкт охопить Одеську область та мандруватиме далі Україною.



«Основна наша задача, як телеком-оператора, робити все можливе, щоб «тримати» зв’язок, який є життєво необхідним під час війни. Але ми також прагнемо підтримувати країну благодійними та соціальними ініціативами. Загальний обсяг допомоги Vodafone Україна у 2022 році склав 1,3 млрд грн. – зазначає заступник генерального директора Vodafone Україна Андрій Большаков. – З 2015 року Vodafone у проєкті Find&Follow Vodafone працює над популяризацією української історії та культури. Від сьогодні ми починаємо розповідати про нашу унікальну Одесу або ж Кочубей, за першими письмовими згадками».



Іван Ліптуга, директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції: «25 січня 2023 року історичний центр Одеси було включено за прискореною процедурою до «Списку всесвітньої культурної спадщини під загрозою» ЮНЕСКО. Одеса – унікальне мультикультурне, багатонаціональне місто, особлива атмосфера якого подарувала світу сотні видатних талановитих імен. Одеса – морські ворота і головний логістичний, торговий, туристичний і культурний центр Півдня України. Одеса має свою неповторну архітектуру, літературу, музику, гумор, кухню і багато іншого, що завжди притягувало і надихало людей приїжджати у гості а також залишатись на все життя. Завдяки спільному проекту з Vodafone ми привертаємо увагу до культурної спадщини, яка сьогодні зазнає руйнації через ворожі ракетні обстріли та знайомимо більше людей з видатними пам’ятками міста та області».



Find&Follow – це проєкт створений з метою підтримки культурної та історичної спадщини України і охоплює низку туристичних, освітніх та культурних ініціатив. Він постійно розвивається та урізноманітнюється відповідно до вимог часу та суспільного запиту. Розпочався Find&Follow у 2015 році зі створення туристичних QR-маршрутів у семи містах України, зокрема, у Києві та Львові. Під час пандемії Covid19 було розроблено понад 50 онлайн маршрутів малолюдною сільською місцевістю майже в усіх областях України.



Влітку 2022 року, в рамках Find&Follow, Vodafone та Міністерство культури та інформаційної політики України запустили спільний проєкт – «Збережіть українську культуру». Його мета – привернути увагу до воєнних злочинів країни-агресора росії проти пам’яток культури України та залучення меценатів до відбудови української культурної спадщини.