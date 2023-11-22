У 2024 році Укрзалізниця пришвидшить рух поїзду Одеса — Перемишль

Планується пришвидшення руху поїзда №35/36 Одеса — Перемишль — Одеса. З Одеса до Перемишля час у дорозі скоротиться на 50 хв. З Перемишля до Одеси — майже на 2 години. Пришвидшення цього поїзда дає вдвічі більше часу на пересадку на поїзд ІС56 Перемишль (07:23) — Берлін (17:06).
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