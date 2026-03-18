Міноборони запускає Defense AI Center "A1" для впровадження ШІ у війні

18 марта 2026, 13:45

При Міністерстві оборони створюють систему центрів компетенцій військових технологій для пришвидшення впровадження штучного інтелекту у війні.



Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.



Першим таким центром стає Defense AI Center «A1», який МОУ реалізовує за підтримки уряду Великої Британії.

Основні завдання центру:

аналіз бойових даних;

прогнозування дій ворога;

розвиток автономних систем;

нові інструменти управління.



Центр допоможе швидше перетворювати бойовий досвід і дані з фронту на технологічні рішення та прискорювати впровадження інновацій у військах.



Найближчим часом за кожним ключовим напрямом сучасної війни з’явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші.



«AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни — від розвідки до управління. Наше завдання — створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі», — наголосив Федоров.