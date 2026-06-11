LG Micro RGB evo - флагманський телевізор LG із найчистішим RGB

11 июня 2026, 12:45

Створений на основі фірмової технології Micro RGB від LG, телевізор Micro RGB evo забезпечує найвищий рівень чистоти кольору серед усіх телевізорів компанії.



Модель також отримала сертифікацію Intertek «Triple 100 Percent Color Coverage», що підтверджує потрійне 100% охоплення кольору в колірних просторах BT.2020, DCI-P3 та Adobe RGB. Ця сертифікація засвідчує точне відтворення кольорів відповідно до ключових стандартів, які використовуються в телемовленні, кіновиробництві та створенні цифрового контенту.

Модель оснащена процесором α11 AI Processor Gen3 — найпотужнішим чипом від LG, який також використовується в OLED-телевізорах компанії. Завдяки технології Dual AI Engine процесор одночасно аналізує текстури та різкість зображення, формуючи більш цілісну та природну картинку.Технологія Precision Color Enhancer допомагає Micro RGB evo зберігати максимальну чистоту кожного основного кольору, забезпечуючи точне відтворення відтінків, плавні градієнти та природні переходи між кольорами. Технологія Micro Dimming Ultra додатково покращує контрастність завдяки точному керуванню яскравістю в тисячах зон, допомагаючи розкрити більше деталей як у темних, так і в яскравих сценах.Mini RGB evo продовжує розвиток інновацій LG у сфері чистого відтворення кольорів завдяки фірмовій технології Tandem LED, у якій використовується кілька RGB-шарів. Така структура допомагає зберігати чіткість і стабільність зображення в різному контенті та робить цей візуальний досвід доступним для ширшої лінійки преміальних LCD-телевізорів.Mini RGB evo отримав сертифікацію Intertek «Double 100 Percent Color Coverage»³, що підтверджує 100% охоплення двох колірних просторів — DCI-P3 та Adobe RGB. Це демонструє крок уперед порівняно зі звичайними LED-телевізорами та забезпечує покращене відтворення кольорів для різних сценаріїв перегляду.Завдяки процесору α8 AI Processor Gen3 із підвищеною продуктивністю NPU⁴, Mini RGB evo аналізує й оптимізує колір, контрастність і деталізацію. У поєднанні з технологією Precision Dimming це покращує загальну чіткість зображення та забезпечує стабільний, глибший і більш захопливий перегляд.LG Micro RGB та Mini RGB evo 2026, коротко про головне:LG Micro RGB evo AI (MRGB95): флагманська модель із фірмовою технологією Micro RGB, яка забезпечує найвищу чистоту RGB-спектра серед телевізорів LG. Телевізор отримав сертифікацію Intertek «Triple 100 Percent Color Coverage» та поєднує її з точною обробкою зображення зі ШІ на екранах діагоналлю до 100 дюймів. Модель також відзначена нагородою CES 2026 Innovation Award.LG Mini RGB evo AI (MRGB9M): преміальний RGB LCD-телевізор, що забезпечує високу чистоту RGB-кольорів і має сертифікацію Intertek «Double 100 Percent Color Coverage». Оснащений передовою системою обробки зображення зі ШІ та сертифікований TÜV Rheinland для бездротової передачі зображення¹, що забезпечує передачу 4K-контенту, візуально без втрат.LG Mini RGB evo AI (MRGB85): відкриває переваги RGB-кольорів високої чистоти для більшої кількості користувачів та отримав сертифікацію Intertek «Double 100 Percent Color Coverage». Покращена обробка зображення зі ШІ забезпечує стабільне відтворення кольорів, вищу чіткість і ще більш захопливий досвід перегляду.Телевізори LG Micro RGB та Mini RGB evo створені для захопливих домашніх розваг, а Micro RGB evo додатково розкриває їхній потенціал на надвеликих екранах. Завдяки високій деталізації та глибокій контрастності Dolby Vision, а також просторовому звучанню Dolby Atmos, що створює ефект повного занурення, вони дозволяють по-новому відчути улюблені фільми, серіали, ігри та інший контент.У поєднанні з LG Sound Suite AI⁶ телевізори Micro RGB evo та Mini RGB evo забезпечують оптимізоване об'ємне звучання завдяки Dolby Atmos FlexConnect. Телевізори LG виступають центральним елементом гнучкої бездротової аудіосистеми, яка дозволяє насолоджуватися ефектом занурення Dolby Atmos без складного налаштування та жорстких вимог до розташування динаміків, легко адаптуючись до будь-якого планування кімнати.Для геймерів технологія Motion Booster 330⁷ забезпечує частоту оновлення до 330 Гц для ще плавнішого руху та чіткішого зображення в динамічних сценах. Підтримка VRR і AMD FreeSync Premium допомагає зменшити розриви кадрів і затримку введення для більш чутливого керування. Як перші у світі LCD-телевізори з підтримкою хмарного HDR-геймінгу у форматі 4K 120 Гц через GeForce NOW, телевізори LG Micro RGB та Mini RGB evo забезпечують ігровий процес із низькою затримкою без необхідності підключення ігрової консолі або ПК.Телевізори LG Micro RGB evo та Mini RGB evo також пропонують персоналізований досвід перегляду завдяки платформі Smart AI TV на базі webOS 26 і розширеним можливостям штучного інтелекту. Функція AI Voice ID розпізнає окремих користувачів і персоналізує екран «Моя сторінка», а можливості Multi AI, що поєднують Google Gemini та Microsoft Copilot, дозволяють ставити запитання голосом і отримувати індивідуальні відповіді. Функція AI Concierge додатково спрощує взаємодію з телевізором, пропонуючи релевантний контент на основі того, що відбувається на екрані.AI Magic Remote забезпечує зручний та інтуїтивний доступ до цих можливостей. Завдяки керуванню рухами для навігації за принципом «наведи та натисни» і спеціальній кнопці «AI» для голосової взаємодії користувачі можуть просто звертатися до телевізора однією з 24 підтримуваних мов, щоб миттєво отримувати доступ до персоналізованого контенту та налаштувань.LG Shield захищає екосистему webOS за допомогою сучасних технологій шифрування, забезпечуючи безпеку даних користувачів і посилюючи захист конфіденційності під час користування телевізором. Ця технологія була відзначена нагородою CES 2026 Innovation Award у категорії кібербезпеки.