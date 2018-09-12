Мощный и стильный корпус Cougar Panzer EVO RGB уже в Украине

12 сентября 2018, 9:15

PANZER EVO RGB – идеальное сочетание четырех массивных панелей из закаленного стекла и четырех мощных RGB вентиляторов в одном корпусе.

С предустановленным контроллером вентиляторов ты можешь контролировать всю мощь 18 светодиодов каждого вентилятора, и наслаждаться более чем 100 различными динамическими эффектами RGB в одном из самых красивых корпусов.

Четыре предустановленных вентилятора VORTEX RGB 120 могут сами по себе создать поистине волшебную атмосферу, но порой хочется большего. Не сомневайся! COUGAR Core Box поддерживает до 8 вентиляторов RGB и до 4 RGB светодиодных ленты, целиком наполняя светом весь твой ПК.



Для обеспечения удобного доступа и подключения всех устройств передняя панель PANZER EVO RGB оснащена множеством разъемов: 1х3.1 USB Type C для новейших устройств, 2хUSB 3.0 для высокоскоростных соединений и 1хUSB 2.0 . Все это полностью обеспечивают твои потребности в передаче данных, удобный аудиовход/выход позволяет комфортно использовать гарнитуры, а встроенный контроллер вентилятора – оперативно управлять функционалом вентиляторов корпуса.



Поддержка пяти различных форм-факторов материнских плат, до четырех видеокарт с двумя слотами на 390 мм, накопителей большой емкости, 4K, виртуальной реальности, невероятно высокие частоты кадров и многое другое – все это возможно с PANZER EVO RGB.



PANZER EVO RGB позволяет воплощать впечатляющие решения для охлаждения: до восьми вентиляторов и четырех радиаторов с водяным охлаждением для рассеивания тепла и продуманная система укладки кабелей.

Часть воздушного потока передних вентиляторов перенаправляется к задней части лотка для материнской платы.Характеристики

– Типоразмер корпуса: Full-Tower

– Форм-фактор совместимых плат: Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX (E-ATX up to 12″x11″)

– Число внутренних отсеков 3.5″: 2

– Число внутренних отсеков 2.5″: 4 + 2 (за счет отсеков 3.5”)

– Слотов расширения: 8

– Система кулеров

– спереди – 140 мм x 3 / 120 мм x 3 (предустановлены COUGAR Vortex RGB)

– сверху – 120 мм x 3 / 140 мм x 2

– сзади – 120 мм x 1 (предустановлены COUGAR Vortex RGB)

– снизу – 120 мм x 1 / 140 мм x 1

– Максимально кулеров: 8

– Поддержка водяного охлаждения

– спереди 360 / 280 / 240 / 140 / 120 мм

– сверху – 360 / 280 / 240 / 140 / 120 мм

– сзади – 120 мм

– снизу – 140 мм / 120 мм

– На верхней панели: USB 3.1 Gen2 Type-C / USB3.0 x 2 / USB2.0 x 1/ Mic x 1 / Audio x 1/ Контроллер вентиляторов

– Кабель менеджмент

– Без блока питания

– Поддерживаемый блок питания: Стандартный ATX PS2

– Максимальная длина блока питания: 220 мм

– Максимальная длина видеокарты: 390 мм

– Максимальная высота кулера процессора: 170 мм

– Размеры товара: 266 x 612 x 556 мм