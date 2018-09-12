Мощный и стильный корпус Cougar Panzer EVO RGB уже в Украине

PANZER EVO RGB – идеальное сочетание четырех массивных панелей из закаленного стекла и четырех мощных RGB вентиляторов в одном корпусе.
С предустановленным контроллером вентиляторов ты можешь контролировать всю мощь 18 светодиодов каждого вентилятора, и наслаждаться более чем 100 различными динамическими эффектами RGB в одном из самых красивых корпусов.
Четыре предустановленных вентилятора VORTEX RGB 120 могут сами по себе создать поистине волшебную атмосферу, но порой хочется большего. Не сомневайся! COUGAR Core Box поддерживает до 8 вентиляторов RGB и до 4 RGB светодиодных ленты, целиком наполняя светом весь твой ПК.
Для обеспечения удобного доступа и подключения всех устройств передняя панель PANZER EVO RGB оснащена множеством разъемов: 1х3.1 USB Type C для новейших устройств, 2хUSB 3.0 для высокоскоростных соединений и 1хUSB 2.0 . Все это полностью обеспечивают твои потребности в передаче данных, удобный аудиовход/выход позволяет комфортно использовать гарнитуры, а встроенный контроллер вентилятора – оперативно управлять функционалом вентиляторов корпуса.
Поддержка пяти различных форм-факторов материнских плат, до четырех видеокарт с двумя слотами на 390 мм, накопителей большой емкости, 4K, виртуальной реальности, невероятно высокие частоты кадров и многое другое – все это возможно с PANZER EVO RGB.
PANZER EVO RGB позволяет воплощать впечатляющие решения для охлаждения: до восьми вентиляторов и четырех радиаторов с водяным охлаждением для рассеивания тепла и продуманная система укладки кабелей.
Часть воздушного потока передних вентиляторов перенаправляется к задней части лотка для материнской платы.
Характеристики
– Типоразмер корпуса: Full-Tower
– Форм-фактор совместимых плат: Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX (E-ATX up to 12″x11″)
– Число внутренних отсеков 3.5″: 2
– Число внутренних отсеков 2.5″: 4 + 2 (за счет отсеков 3.5”)
– Слотов расширения: 8
– Система кулеров
– спереди – 140 мм x 3 / 120 мм x 3 (предустановлены COUGAR Vortex RGB)
– сверху – 120 мм x 3 / 140 мм x 2
– сзади – 120 мм x 1 (предустановлены COUGAR Vortex RGB)
– снизу – 120 мм x 1 / 140 мм x 1
– Максимально кулеров: 8
– Поддержка водяного охлаждения
– спереди 360 / 280 / 240 / 140 / 120 мм
– сверху – 360 / 280 / 240 / 140 / 120 мм
– сзади – 120 мм
– снизу – 140 мм / 120 мм
– На верхней панели: USB 3.1 Gen2 Type-C / USB3.0 x 2 / USB2.0 x 1/ Mic x 1 / Audio x 1/ Контроллер вентиляторов
– Кабель менеджмент
– Без блока питания
– Поддерживаемый блок питания: Стандартный ATX PS2
– Максимальная длина блока питания: 220 мм
– Максимальная длина видеокарты: 390 мм
– Максимальная высота кулера процессора: 170 мм
– Размеры товара: 266 x 612 x 556 мм