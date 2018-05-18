EK Water Blocks представила новый RGB-вентилятор для жидкостных систем охлаждени

18 мая 2018, 14:06

Малоизвестная у нас компания EK Water Blocks «отметилась» анонсом своего нового вентилятора охлаждения - EK-Vardar EVO 120ER RGB.

На данный момент новинка уже доступна для оформления предварительного заказа. Стоимость – 22 евро.

Диаметр новинки – 120 мм. Скорость вращения можно регулировать методом ШИМ (широтно-импульсная модуляция) от 500 до 2200 оборотов/минута.

Данное решение производителя ориентировано на использование в системах жидкостного охлаждения, где сам кулер обеспечивает высокое статическое давление.

Производитель уверяет, что при 40 градусах Цельсия вентилятор проработает не менее 50 тыс. часов. Уровень шума – не более 33,5 дБа.