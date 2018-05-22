Deepcool анонсировал выход обновленного охладителя Maelstrom 240 RGB

22 мая 2018, 11:15

Компания Deepcool анонсировала расширение ассортимента жидкостных процессорных охладителей Maelstrom за счет новой модели СВО Deepcool Maelstrom 240 RGB.



Линейка жидкостных охладителей Maelstrom, была выпущена компанией Deepcool еще четыре года тому назад. Она отлично зарекомендовала себя и заслуженно пользуется высоким спросом у пользователей. Но новые времена ставят новые вызовы. Высокая популярность корпусных вентиляторов с регулируемой подсветкой и новых жидкостных охладителей с подсветкой серии Captain, подсказали путь улучшения Maelstrom.

Новинка комплектуется двумя 120 мм вентиляторами с регулируемой RGB подсветкой. Контролировать работу света можно через материнскую плату (если она оснащена ASUS AURA, ASRock Polychrome, Gigabyte RGB Fusion или MSI RGB Mystic Light) или с помощью программного обеспечения (можно выбирать любой цвет подсветки, или же активировать один из трех встроенных эффектов). Кроме RGB подсветки Maelstrom 240 RGB получил новые соединительные трубки - более устойчивые к коррозии, температурному влиянию и резким изменениям давления. Так что выбор новой версии процессорного кулера может диктоваться не только его красотой, а еще и повышенной безопасностью.По другим параметрам обновленная версия обладает теми же преимуществами, что и предыдущая модель Maelstrom 240: широкой медной базой, отлично зарекомендовавшей себя в отведении тепла от разных процессоров, высокоэффективной, тихой и долговечной помпой с циркониевыми подшипниками, плотным алюминиевым оребрением радиатора и стандартным креплением для 120 мм вентиляторов. Системой «дышащей» подсветки Bionic LED, украшающей корпус охладителя.Появление Maelstrom 240 RGB в продаже ожидается ближе к концу лета. Ориентировочная цена новинки должна составить 2600 гривен (около 95 долларов).Технические характеристики:

Габариты помпы 70 x 85,6 x 31,5 мм (Д x Ш x В)

Габариты радиатора 274 x 120 x 27 мм (Д x Ш x В)

Габариты вентилятора 120 x 120 x 25 мм (2 шт.)

Материал радиатора алюминий

Разъем вентилятора 4Pin

Номинальное напряжение вентилятора 12VDC

Давление воздуха вентилятора 2.42mmH2O

Номинальный ток вентилятора 0.17A

Потребляемая мощность вентилятора 2.04W

Частота вращения вентилятора 500 ± 200-1800 ± 10% об / мин

Максимальный воздушный поток вентилятора 69.34CFM

Уровень шума вентилятора 17.8~30 дБ

Тип подшипника Hydro Bearing

Разъем помпы 3Pin

Рабочее напряжение помпы 10.8 ~ 13.2VDC

Номинальное напряжение помпы DC 12V

Скорость помпы 2400 ± 10% об / мин

Ток нагрузки помпы 0.2A

Потребляемая мощность помпы 2.4W

Вес 1115 ± 10 г