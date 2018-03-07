Компания Deepcool представила безрамочный вентилятор MF 120 с подсветкой RGB.
Классический ПК вентилятор состоит из крыльчатки и жесткой рамки - корпуса. Deepcool MF 120 радикально отличается от обычных, так как у нового вентилятора рамка отсутствует. Для крепления крыльчатки к корпусу производитель использует два бесшовных профиля овального сечения, выполненных из 100% алюминиевого сплава. Избавившись от рамки, Deepcool добился увеличения статического давления потока для новых вентиляторов. При диаметре 120 мм вентиляторы с двухслойными лопастями могут обеспечить максимальный воздушный поток с нулевым препятствием с производительностью до 56 CFM (Cubic Feet per Minute). Заявленный уровень шума новинки составляет 37,9 дБ(А).
Вентилятор управляется сигналом ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) и может работать со скоростью от 500 до 2.200 оборотов в минуту. MF 120 также является интеллектуальным вентилятором: его контроллер может быть подключен по беспроводной сети через Wi-Fi к смартфону для управления скоростью вращения вентилятора и управления режимами подсветки RGB. Подсветка предлагает, как 1,670 М true color, так и 36 разных эффектов. Многофункциональный APP доступен для смартфонов iOS и Android.
Оригинальный дизайн и технологические инновации воплощенные в этом кулере позволили Deepcool получить авторитетную награду IF Design Award Product 2018.
Комплект MF 120 с тремя вентиляторами и контроллером в украинской рознице будет стоить около 2990 грн.
Технические характеристики:
Общие габариты 120x120x26мм
GS Control габариты 100x70x26мм
Вес 530г
Номинальное напряжение 12VDC
Рабочее напряжение 7~13.2VDC
Начальное напряжение 7VDC
Номинальный ток 0.74A
Потребляемая мощность 8.9W
Частота вращения 500±200 -2200±10% об/мин
Максимальный воздушный поток 56CFM
Уровень шума 37.9дБ
Тип подшипника Hydro Bearing
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