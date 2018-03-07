7 марта 2018, 10:15

Компания Deepcool представила безрамочный вентилятор MF 120 с подсветкой RGB.Классический ПК вентилятор состоит из крыльчатки и жесткой рамки - корпуса. Deepcool MF 120 радикально отличается от обычных, так как у нового вентилятора рамка отсутствует. Для крепления крыльчатки к корпусу производитель использует два бесшовных профиля овального сечения, выполненных из 100% алюминиевого сплава. Избавившись от рамки, Deepcool добился увеличения статического давления потока для новых вентиляторов. При диаметре 120 мм вентиляторы с двухслойными лопастями могут обеспечить максимальный воздушный поток с нулевым препятствием с производительностью до 56 CFM (Cubic Feet per Minute). Заявленный уровень шума новинки составляет 37,9 дБ(А).Вентилятор управляется сигналом ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) и может работать со скоростью от 500 до 2.200 оборотов в минуту. MF 120 также является интеллектуальным вентилятором: его контроллер может быть подключен по беспроводной сети через Wi-Fi к смартфону для управления скоростью вращения вентилятора и управления режимами подсветки RGB. Подсветка предлагает, как 1,670 М true color, так и 36 разных эффектов. Многофункциональный APP доступен для смартфонов iOS и Android.Оригинальный дизайн и технологические инновации воплощенные в этом кулере позволили Deepcool получить авторитетную награду IF Design Award Product 2018.Комплект MF 120 с тремя вентиляторами и контроллером в украинской рознице будет стоить около 2990 грн.Технические характеристики:Общие габариты 120x120x26ммGS Control габариты 100x70x26ммВес 530гНоминальное напряжение 12VDCРабочее напряжение 7~13.2VDCНачальное напряжение 7VDCНоминальный ток 0.74AПотребляемая мощность 8.9WЧастота вращения 500±200 -2200±10% об/минМаксимальный воздушный поток 56CFMУровень шума 37.9дБТип подшипника Hydro Bearing