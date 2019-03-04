Fractal Design представляет серию вентиляторов Prisma

4 марта 2019, 13:10

Fractal Design анонсирует выпуск новой серии корпусных вентиляторов с LED-подсветкой Prisma и RGB-контроллер Adjust R1.

Шесть светодиодов гармонируют с белым полуматовым внешним кольцом и лопастями вентилятора Prisma, обеспечивая равномерное свечение. Подключаемая по цепи RGB-подсветка упрощает установку, а LLS-подшипники с увеличенным сроком службы гарантируют тихую работу.Вентиляторы Prisma доступны как в ARGB, так и в одноцветном вариантах. Серия AL включает адресуемые RGB-модули для полного управления и адаптации с помощью ASUS Aura, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light или ASRock Polychrome, в то время как серия SL обеспечивает множество ярких оттенков, которые реализуются с помощью красных, зеленых, синих и белых светодиодов. Все вентиляторы доступны в размерах 120 и 140 мм, а версии AL обеспечивают дополнительный выбор между ШИМ и 3-контактным разъемом, а также в одном экземпляре или в комплекте из трех вентиляторов.Для тех, кто предпочитает управление без программного обеспечения, RGB-контроллер Adjust R1 (поставляется отдельно) позволяет выбирать оттенки, регулировать яркость, синхронизировать эффекты и устанавливать режимы смены оттенков с различными эффектами пульсации и движения, и все это нажатием одной кнопки.