Новая серия блоков питания Ion от Fractal Design

28 октября 2019, 13:15

Компания Fractal Design представила производительный блок питания модульной конструкции Ion SFX Gold.

Новинка, выполненная в форм-факторе SFX-L, отличается фирменными кабелями повышенной гибкости и превосходным качеством выходного сигнала серии Ion, получившей высокие отзывы отраслевых критиков.



В обманчиво малом корпусе Ion SFX скрывается весьма крупный вентилятор диаметром 120 мм, позволивший улучшить обдув и снизить уровень шума. Тихой работе также способствует полупассивный режим Zero RPM с включением вентилятора только по необходимости.



В блоке питания серии Ion SFX также применяется новая революционная разработка Fractal Design – кабели постоянного тока UltraFlex с особо высокой плотностью жил и специально разработанной формулой изоляции, которые занимают гораздо меньше пространства по сравнению с конкурирующими продуктами без ущерба для КПД или допустимой нагрузки по току. В отличие от традиционных блоков питания проводники UltraFlex легко сгибаются и скручиваются, облегчая прокладку кабелей и монтаж компонентов системы.



Блоки питания Ion SFX уже доступны в версиях мощностью 500 Вт и 650 Вт, обе из которых соответствуют уровню эффективности 80 PLUS® Gold, снабжены полным комплексом средств электрозащиты и защищены длительной 10-летней гарантией.

Основные особенности



Провода постоянного тока UltraFlex разработки Fractal Design отличаются невероятной гибкостью и максимально упрощают подключение компонентов – просто согните и уложите их так, как нужно!

Увеличенный вентилятор диаметром 120 мм оснащён гидродинамическим подшипником с подтверждённой долговечностью для тихого и надёжного охлаждения.

Соответствие спецификации 80 PLUS® Gold для эффективного расходования энергии и пониженного выделения тепла

Полупассивный режим Zero RPM позволяет добиться абсолютной тишины в периоды низкой нагрузки

Исключительное качество выходного сигнала с точной стабилизацией напряжения и крайне низким уровнем пульсации

Полностью модульная конструкция для аккуратной внутренней компоновки и максимально простого монтажа

Высококачественные японские конденсаторы с максимальной рабочей температурой 105° C для повышенной надёжности и долговечности

Защита от перегрузки по мощности и напряжению, от короткого замыкания, низкого напряжения, перегрузки по току и перегрева

Переходная пластина SFX-to-ATX в комплекте

Расширенная 10-летняя гарантия



Ориентировочная розничная цена





ION SFX 500G: USD89.99

ION SFX 650G: USD109.99