FSP анонсировала новую серию блоков питания DAGGER PRO SFX 750Вт/850Вт

30 июня 2021, 12:45

Компания FSP, один из ведущих мировых производителей блоков питания, анонсировала два новых высокомощных блока питания: DAGGER PRO 850Вт и DAGGER PRO 750Вт.

Блоки питания DAGGER PRO имеют модульную конструкцию и соответствуют стандарту SFX 12V V3.3. Блоки питания The DAGGER PRO можно установить в любой корпус стандарта ATX или SFX благодаря наличию специального корпусного адаптера.Блоки питания DAGGER PRO идеально подходят для питания компактных игровых компьютеров и мощных рабочих станций. Новые БП серии DAGGER PRO позволяют собрать компьютер в форм-факторе mini-ITX с самыми передовыми компонентами. По одной линии питания +12V (single rail) обеспечивается полноценное питание всей системы. Обе модели оснащены одним кабелем, который разделяется на 2 линии 4+4-pin для питания CPU, и ещё 2 линии с четырьмя кабелями 6+2-pin для питания разъёмов PCI-Express. Блоки питания DAGGER PRO можно использовать с самым требовательным современным железом, в том числе с процессорами Intel серии «K» и 16-ядерными процессорами AMD. Эти блоки питания также легко справятся с питанием новейших видеокарт серии Nvidia RTX 30XX и GPU серии AMD Radeon 6000.В серии DAGGER PRO использованы японские конденсаторы E-Caps, которые гарантируют надёжность и стабильность работы в течение продолжительного времени при повышенных нагрузках. Блоки питания DAGGER PRO также оснащены преобразователями DC-DC и патентованными микросхемами FSP MIA IC с расширенными функциями защиты, которые обеспечивают стабильную производительность и эффективность энергопотребления.Блоки питания DAGGER PRO 750Вт/ 850Вт сертифицированы по стандарту 80 Plus® Gold, что гарантирует максимальную эффективность работы при низком уровне шума. При нагрузке менее 20% вентиляторы не вращаются, что обеспечивает бесшумность при работе с лёгкими приложениями. Крупный 92-миллиметровый вентилятор промышленного класса с низким уровнем шума обеспечивает необходимый уровень охлаждения при запуске игр или большой нагрузке на систему.Будь то мощный игровой ПК в корпусе ATX или компактный вариант в корпусе mini-ITX, блоки питания DAGGER PRO 750Вт/850Вт PSU с модульной конструкцией позволяют использовать только необходимые для подключения кабели, обеспечивая максимально эффективное заполнение внутрикорпусного пространства.