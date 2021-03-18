FSP анонсировала БП серии Twins PRO мощностью 500, 700W и 900 ватт

18 марта 2021, 9:45

Компания FSP, мировой лидер по производству систем электропитания, анонсировала запуск новой серии блоков питания Twins PRO.

В линейку войдут источники трёх мощностей: 500Вт, 700Вт и 900Вт.



Twins PRO – это надёжные блоки питания, предназначенные для корпусов форм-фактора ATX и PS2. Источникам не требуется дополнительное крепление, благодаря чему они идеально подходят для питания небольших домашних серверов, для серверов организаций среднего и малого бизнеса (СМБ), а так же для рабочих и графических станций – где особенно важно иметь настолько высокую надежность, насколько это возможно.



Благодаря защите от сверхтока, коротких замыканий, перенапряжения и защите от отказа кулеров, ничто не сможет помешать серии Twins PRO всегда обеспечивать стабильное электропитание.



Нагрузка равномерно распределяется между двумя модулями источника питания Twins PRO, что гарантирует достижение оптимального результата при стандартном режиме работы. Если один из модулей выйдет из строя, второй немедленно примет на себя всю нагрузку и обеспечит стабильность системы. Это значит, что пользователи могут не переживать о том, что их сервера или рабочие станции внезапно отключатся.



Блоки питания серии The Twins PRO состоят из двух сменных модулей для быстрой замены без необходимости отключения компьютера от сети.



Блоки питания серии Twins PRO оснащены защёлками для надёжной фиксации сетевых кабелей питания в разъёмах для предотвращения их случайного отсоединения. Это дополнительно повышает надежность работы и снижает риск внезапных перебоев.



Блоки питания Twins PRO комплектуются программным обеспечением FSP Guardian. При подключении Twins PRO к USB разъёму на материнской плате происходит мониторинг входных показателей, производительности и других параметров в режиме реального времени, а также ведётся журнал событий на 30 дней.



Кроме того, при превышении рекомендуемых значений входных или выходных параметров FSP Guardian сразу же оповестит об этом пользователя.



Среди прочих особенностей Twins PRO можно отметить «умные» индикаторы состояния, плоские ленточные кабели (для установки в ограниченном пространстве), соответствие стандартам ATX 12V и EPS 12V, а также нормативу IEC 62368.



Блоки питания серии Twins PRO предлагаются по цене $429.99 USD за 500Вт, $549.99 USD за 700Вт и $649.99 USD за 900Вт.