FSP представила новую серию блоков питания Hydro PTM PRO 80 Plus Platinum

5 октября 2020, 9:45

Компания FSP, ведущий мировой поставщик решений в области питания, анонсировала серию источников FSP Hydro PTM PRO.

Блоки питания серии Hydro PTM PRO доступны в вариантах от 650Вт до 1200Вт и подойдут для компьютеров от среднего уровня до мощных рабочих станций, в том числе оснащённых новейшими видеокартами Nvidia RTX 3000, что позволяет раскрыть весь потенциал оборудования, оставаясь тихими в работе.



Созданная на промышленном опыте, серия FSP Hydro PTM PRO рассчитана на долговечность даже в суровых условиях, обеспечивая пользователям надежную и длительную работу в течении многих обновлений ПК. Снаружи источник имеет конформное покрытие "Off-Wet", а печатные платы внутри покрыты тремя слоями. Вместе это защищает блок питания от таких опасностей, как пыль, пятна, даже при относительной влажности <95%.



Блоки питания серии Hydro PTM PRO оснащены японскими электролитическими конденсаторами, рассчитанных на температуры до 105ºC. Между материнской и дочерней платами установлены медные разделители для повышения эффективности конверсии мощности. Это позволяет строго регулировать напряжение и выдавать выходной вольтаж с отклонением +/- 1%, что обеспечивает стабильность напряжения в любых ситуациях. .



Конструкция блоков питания серии Hydro PTM PRO позволяет подавать всю мощность по единой 12-вольтной линии, что идеально подходит для новых видеокарт Nvidia серии RTX 3000, которым требуется до 350Вт на пике работы. Вместе с тем отдельная независимая линия 5Vsb может выдавать до 3А для питания различных устройств или быстрой зарядки смартфона даже при выключенном компьютере.



Уникальная система рассеивания отводит тепло от 12-вольтной линии по всему корпусу, создавая более эффективное охлаждение блока питания. Большой вентилятор работает на гидродинамическом подшипнике, что снижает уровень шума и продлевает срок службы изделия, а на задней панели расположен переключатель для перехода в полупассивный режим, в котором запуск вентилятора осуществляется при нагрузке свыше 30%.



Блоки питания Hydro PTM PRO соответствуют стандарту 80 Plus® Platinum, что гарантирует КПД до 92%. В конструкции БП использована единая 12-вольтная линия с модулем DC-DC с защитой от сверхтоков, повышенного напряжения, и перегрева, обеспечивая безопасность системы и стабильность работы.



Модульная конструкция упрощает установку и позволяет использовать минимальное количество кабелей, необходимых для сборки вашего ПК. Плоские ленточные кабели упрощают их укладку в корпусе и экономят внутреннее пространство, повышая эффективность охлаждающих потоков. Модели мощностью 850Вт, 1000Вт и 1200Вт оснащены тремя коннекторами CPU (8+4-pin EPS) в соответствии с высочайшими требованиями, предъявляемыми к компьютерам класса High-End и материнским платам серверного уровня. Сменные боковые стикеры дают возможность подобрать цвет под любую сборку.



Блоки питания Hydro PTM PRO отвечают требованиям стандартов электропитания ATX12V v2.4 и EPS12V v2.92 и поддерживают платформы Intel PC последнего поколения.



Соответствие IEC 62368 обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Компания FSP Group обновила большинство блоков питания, в том числе Hydro PTM PRO, до новейших стандартов согласно требованиям законодательства.



Блоки питания FSP Hydro PTM PRO доступны по всему миру.