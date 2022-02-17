Мощность блоков питания Phanteks Revolt SFX достигает 750 Вт

17 февраля 2022, 13:15

Компания Phanteks анонсировала блоки питания Revolt SFX для компактных настольных компьютеров и мультимедийных центров. Новинки заключены в корпус с размерами 125 × 100 × 63,5 мм.

Дебютировали модели мощностью 650 и 750 Вт с сертификатом 80 Plus Gold, а также версия на 750 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum. Эффективность достигает соответственно 90 % и 92 % при 50-процентной нагрузке. В конструкции применены на 100 % японские конденсаторы, рассчитанные на температурный режим 105 градусов Цельсия.



За охлаждение отвечает 92-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике. При нагрузках до 30 % он полностью останавливается, благодаря чему уровень шума от блока питания сокращается до нуля.



Полностью модульная система плоских кабелей позволяет избавиться от лишних шлейфов в компьютерном корпусе и улучшить циркуляцию воздушных потоков. Высокая надёжность новинок подтверждается десятилетней гарантией.

Безопасность обеспечивают системы UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры) и SCP (защита от короткого замыкания). Цена — от 130 до 160 евро.

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