Блок питания SilverStone NJ700 не производит шума и имеет модульную систему

11 января 2021, 16:45

Компания SilverStone анонсировала компьютерный блок питания NJ700, предназначенный для эксплуатации в круглосуточном режиме. Устройство имеет сертификацию 80 PLUS Titanium, а мощность составляет 700 Вт.

Главной особенностью новинки является безвентиляторное исполнение: благодаря этому не производится абсолютно никакого шума при работе. Вентиляция обеспечивается за счёт всесторонней перфорации.



В конструкции применены высококачественные японские конденсаторы, что обеспечивает надёжность и долговечность. За безопасность отвечают системы OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры) и SCP (защита от короткого замыкания).

Блок питания получил полностью модульную систему кабелей: она позволяет избавиться от нагромождения ненужных проводов внутри компьютерного корпуса.

Заявленная эффективность достигает 94 % при 50-процентной нагрузке. Среднее время безотказной работы — до 100 тыс. часов. Габариты устройства составляют 150 × 86 × 170 мм.

(С) 3dnews.