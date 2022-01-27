MSI представила блок питания MPG A1000G для игровых компьютеров

27 января 2022, 11:15

Компания MSI анонсировала блок питания MPG A1000G с сертификатом 80 Plus Gold: новинка разработана для применения в высокопроизводительных игровых компьютерах.

Изделие имеет мощность 1000 Вт. В конструкции применяются высококачественные конденсаторы японского производства с температурным режимом 105 градусов Цельсия.



135-миллиметровый вентилятор системы охлаждения может функционировать в режиме 0 % RPM Mode. Он полностью останавливается при простое компьютера или небольшой нагрузке, благодаря чему уровень шума от блока питания сокращается до нуля.



Реализована полностью модульная система кабелей: это позволяет избавиться от лишних шлейфов, придав более аккуратный вид внутреннему пространству десктопа и улучшив циркуляцию воздушных потоков.

Габариты новинки составляют 150 × 150 × 86 мм. Заявленная эффективность достигает 90 %. За безопасность отвечают системы UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры) и SCP (защита от короткого замыкания).

(С) 3dnews.