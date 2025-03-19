MEG Ai1600T PCIE5, MPG A1000GS PCIE5 - новые революционные блоки питания MSI

19 марта 2025, 10:15

Компания MSI объявляет о выпуске трех блоков питания нового поколения: MEG Ai1600T PCIE5, MPG A1250GS PCIE5 и MPG A1000GS PCIE5.

Эти модели высокой мощности предназначены для высокопроизводительных компьютерных систем, используемых для игр, создания контента и искусственного интеллекта.Эффективные и надежные, они обладают сертификациями 80 PLUS, Cybenetics и PPLP, полностью соответствуют стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, готовы удовлетворить требования флагманских видеокарт NVIDIA 50-й серии и отлично подходят для самых высоких нагрузок, в том числе связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением.Ключевые особенности новой линейки блоков питания:

Два разъема 12V-2x6 и совместимость со стандартом PCIe 5.1 означают возможность удобного подключения двух видеокарт NVIDIA 50-й серии – это будет весьма мощная графическая подсистема для машинного обучения и искусственного интеллекта.

Передовая схемотехника и отборные компоненты – обеспечивают высочайшую эффективность и стабильность работы под любыми нагрузками.

Полное соответствие стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, способность выдержать скачки общего энергопотребления величиной до 240% от номинальной.

Эффективное охлаждение при минимальном уровне шума – можно собрать мощный, то тихий компьютер.