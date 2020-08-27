MSI представила свои первые блоки питания

27 августа 2020, 11:15

Компания MSI вышла на рынок компьютерных блоков питания, анонсировав устройства серии MPG GF, предназначенные для использования в настольных системах игрового уровня.

В семейство вошли три модели — A650GF, A750GF и A850GF, мощность которых составляет соответственно 650, 750 и 850 Вт. Говорится о сертификации 80 PLUS Gold, что указывает на высокую энергетическую эффективность.



Компания MSI оснастила устройства полностью модульной системой плоских кабелей. Это позволяет придать внутреннему пространству компьютера более аккуратный вид, избавившись от ненужных подключений.



В конструкции используются высококачественные японские конденсаторы с температурным режимом 105 °C, что позволяет повысить надёжность и продлить срок эксплуатации.



Безопасность обеспечивают следующие системы: OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры), UVP (защита от понижения напряжения) и SCP (защита от короткого замыкания).



На блоки питания MSI MPG GF предоставляется десятилетняя гарантия. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.



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