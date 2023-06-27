MSI представляет новейшие блоки питания стандарта ATX 3.0

27 июня 2023, 14:15

Серия блоков питания MAG GL дополняет линейку моделей от MSI с поддержкой стандартов ATX 3.0 и PCIe 5.0.

Новые продукты сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold и имеют полностью модульную конструкцию. Для формирования дополнительных напряжений в них используются преобразователи постоянного тока. Такие характеристики делают новые блоки питания отличным выбором для высокопроизводительных видеокарт последнего поколения. Их размер достаточно компактный – 140x150x86 мм, поэтому они легко поместятся в большинство корпусов форм-фактора microATX, а для удобства подключения их 16-контактные разъемы выделены желтым цветом.У моделей MAG A850GL PCIE5 и MAG A750GL PCIE5 имеется разъем, совместимый со стандартами PCIe 5.0 и Intel PSDG ATX 3.0. Этот 16-контактный разъем PCIe, способный выдать до 600 Вт энергии, делает их оптимальным выбором для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40-й серии. Кроме того, данные блоки питания уверенно справляются с кратковременными скачками потребления, характерными для высокопроизводительных компонентов. Они способны выдержать общие скачки энергопотребления величиной до 200% от номинальной и скачки энергопотребления видеокарты величиной до 300% от номинальной (только модели MAG A850GL PCIE5 и MAG A750GL PCIE5).При подключении 16-контактного PCIe-кабеля к высокопроизводительной видеокарте не всегда понятно, до конца ли вошли его штекеры в разъем, а ведь плохой контакт чреват проблемами – кабель может выпасть или перегреться. Чтобы этого избежать, цвет разъема изменен на желтый, что позволяет легко определить, подключен кабель до конца или нет.