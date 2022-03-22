GIGABYTE представляет блок питания UD1000GM стандарта PCIe 5.0

22 марта 2022, 11:15

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК анонсирует новый блок питания UD1000GM PG5, который отвечает требованиям стандартов энергообеспечения графических плат с шинным интерфейсом PCI Express 5.0.

Модель GIGABYTE UD1000GM PG5 оснащена специальным 16-контактным разъемом (изделие поставляется вместе с высококачественным оригинальным 16-контактным кабелем), в задачи которого входит энергообеспечение новейших PCI Express графических плат 5-поколения. Средствами указанного разъема предусмотрена возможность полноценного функционирования в составе современных ПК графических плат PCIe Gen5 с потребляемой мощностью до 600 Вт, что предопределяет востребованность модели для применения в составе систем, оснащенных прогрессивной видеоподсистемой в будущем. Схемотехника модели UD1000GM PG5 выполнена в полном соответствии с фирменной концепцией Ultra Durable, прежде всего, это высококачественная элементная база и актуальные прогрессивные технологии. Продукт GIGABYTE – это оптимальный выбор для поклонников современных видеоигр на ПК и энтузиастов оверклокинга, поскольку на аппаратном уровне обеспечивает совместимость с современными графическими платами и продуктами следующего поколения.



Модель UD1000GM PG5 обеспечивают гарантированную поддержку графических плат поколения PCIe Gen 5.0, включая современные решения и будущие продукты, которым потребуется дополнительная подводимая мощность, необходимая видеоподсистеме высочайшего класса. Применительно к большинству типовых современных графических плат, их питание осуществляется подключением трех 8-контактных разъемов, в отличие от одного 16-контактного, удовлетворяющего новым требованиям к энергообеспечению продуктов PCIe 5-поколения. Представленный GIGABYTE блок питания UD1000GM PG5 оснащен 16-контактным разъемом и соответствующим кабелем целевого назначения, функционала которого достаточно для энергообеспечения современных и будущих графических плат PCIe Gen 5.0 стандарта. Кроме того, средствами 16-контактного кабеля PCIe Gen 5.0 подводимая мощность способна достигать величины 600 Вт, сокращается количество необходимых для подключения кабелей, значительно упрощается процедура инсталляции и высвобождается дополнительное пространство внутри корпуса системного блока, с целью обеспечить беспрепятственное циркулирование конвекционных воздушных потоков. Наряду с новым разъемом питания, модель UD1000GM PG5 оснащена четырьмя 8-контактными PCIe-разъемами, по-прежнему востребованными большинством современных графических плат. Именно поэтому можно с полным основанием утверждать, что анонсированный блок питания GIGABYTE способен гарантированно удовлетворить потребности подавляющего большинства пользователей в части подключения современных графических карт даже самого высокого уровня, а также продукты следующего поколения.



В рамках концепции Ultra Durable в составе блока питания GIGABYTE UD1000GM PG5 применяются исключительно высококачественные электронные компоненты и материалы. В частности, высоконадежные японские конденсаторы, фирменный комплекс мер защиты ключевых компонентов от перегрева, 120-мм интеллектуальный вентилятор с гидравлическим подшипником (HYB), а также набор востребованных схемотехнических решений, призванных обеспечить всестороннюю защиту цепей питания. Реализованная схема позволяет организовать качественное энергоснабжение базовых компонентов ПК их стабильное функционирование на протяжении всего длительного периода эксплуатации. Кроме того, в активе блока питания UD1000GM PG5 сертификат 80 PLUS Gold, модульный конструктив, оригинальный дизайн и довольно компактные для устройств подобного класса габариты. Новинка GIGABYTE в полной мере соответствует представлениям многочисленной армии поклонников компьютерных игр и энтузиастов оверклокинга о современном блоке питания для мощного игрового ПК.

Анонсировав модель UD1000GM PG5 для всесторонней поддержки графических плат поколения PCIe Gen 5.0, компания GIGABYTE стремиться удовлетворить растущие потребности рыка в части надлежащего энергообеспечения современных и будущих высокопроизводительных видеоплат, гарантируя высокое качество продукции и стабильные характеристики изделия благодаря оригинальным схемотехническим решениям в рамках фирменной концепции Ultra Durable. Наслаждайтесь исключительно высокой производительностью видеоподсистемы в самых современных играх и стабильной работе ПК, энергоснабжение которого поручено новейшему блоку питания GIGABYTE UD1000GM PG5.