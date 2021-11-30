Gigabyte представила первую материнскую плату на Intel Z690 без поддержки PCIe 5

30 ноября 2021, 10:15

Компания Gigabyte представила материнскую плату Z690M DS3H DDR4, которая может стать доступной альтернативой для тех, кто хочет собрать недорогую систему на базе новых процессоров Intel Alder Lake.

Отличительной особенностью новинки является отсутствие поддержки шины PCIe 5.0. Это первая плата на чипсете Intel Z690 такого рода.

На текущий момент цена самых доступных материнских плат на чипсете Intel Z690 начинается от $200. Ещё год назад эта территория принадлежала среднему сегменту решений. При этом дефицит полупроводников является не единственным фактором, повышающим конечную цену продукта. Между платами с поддержкой PCIe 4.0 и PCIe 5.0 имеется существенная разница. Последние используют больше слоёв текстолита и более качественные материалы для обеспечения стабильного соединения между процессором, видеокартой и чипсетом. Аналогичная особенность отмечалась у плат AMD со старой и новой версиями чипсета X570 (X570S). У последних была добавлена поддержка линий PCIe 4.0 не только на уровне процессора, но также и на уровне чипсета, что в конечном итоге сделало их дороже на фоне предыдущих моделей.



Дополнительным фактором, делающим модель Gigabyte Z690M DS3H более доступной альтернативой другим решениям, является отсутствие поддержки оперативной памяти нового стандарта DDR5. Кроме того, плата выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX и оснащена более простой подсистемой питания по сравнению со старшими решениями на базе чипсета Intel Z690 от той же Gigabyte.



В оснащение новинки входят один разъём PCIe 4.0 x16, два PCIe 3.0 x1, два слот M.2 с поддержкой PCIe 4.0. На заднюю панель новинки выведены три порта USB 3.0, один USB 3.2 Gen2 Type-C, два USB 2.0, а также четыре видеоразъёма: по одному VGA и HDMI и два DisplayPort.

Официальную цену Gigabyte Z690M DS3H DDR4 производитель пока не озвучивал. Однако плата уже появилась на его сайте. Весьма вероятно, что её появление в магазинах не заставит себя долго ждать.

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