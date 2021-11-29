MSI представляет материнские платы серии Z690 и концепцию "Powered By MSI"

29 ноября 2021, 11:45

Выпуск процессоров Intel Core 12-го поколения привлек всеобщее внимание. Специально для этих чипов MSI представила свои новые материнские платы – серию Z690.

Кроме того, чтобы облегчить сборку компьютеров конечными пользователями, MSI запускает программу «Powered By MSI» – «Работает на компонентах MSI».

Изготовленные по техпроцессу Intel 7, чипы Intel Core 12-го поколения обладают гибридной архитектурой и сочетают в себе ядра двух типов: производительные и эффективные. Вместе с ними пользователи получают сразу несколько передовых технологий. Например, все материнские платы MSI серии Z690 поддерживают шину PCIe стандарта 5.0. Чтобы выдержать вес тяжелых видеокарт, графические слоты PCIe 5.0 усилены четырьмя дополнительными точками пайки.



Также во всей линейке плат Z690 от MSI реализована поддержка памяти DDR5, причем эксклюзивная технология Memory Boost улучшает стабильность ее работы и производительность. По данным специалистов MSI, частотный потенциал возрастает более чем на 30%! Впрочем, чтобы предоставить пользователям возможность выбора, в сериях Gaming и PRO имеются и модели с поддержкой DDR4.



Что касается поддержки накопителей, то платы серии Z690 предлагают до пяти встроенных слотов M.2, причем до четырех из них способны работать в режиме PCIe 4.0.



Чтобы облегчить установку твердотельных накопителей, во всех новых платах MSI реализовано удобное поворотное крепление EZ M.2 Clip.

По данным проведенного специалистами MSI исследования, многие энтузиасты при сборке компьютера сталкиваются с проблемами совместимости. Чтобы этих проблем избежать, MSI представляет новую концепцию: «Powered by MSI». Отмеченные таким знаком продукты гарантированно будут совместимыми между собой, что избавит пользователя от ненужных рисков. Специалисты MSI сами позаботятся о том, чтобы все компоненты – материнская плата, система жидкостного охлаждения, блок питания и компьютерный корпус – работали без проблем в рамках одной компьютерной системы.



Для удобного управления компьютером служат программное обеспечение MSI Center и интерфейс BIOS. Пользуясь ими, можно осуществлять мониторинг параметров, таких как напряжение питания процессора и скорость вращения вентиляторов, синхронизировать визуальные эффекты подсветки между отдельными компонентами, регулировать режим работы вентиляторов в зависимости от температуры силовых элементов, процессора, накопителей M.2 или PCIe-устройств. Также через MSI Center осуществляется обновление драйверов и прошивки BIOS.

Для большинства пользователей важно иметь широкий выбор интерфейсов, и специалисты MSI об этом позаботились. Все платы MSI Z690 поддерживают фронтальный порт USB-C, причем у моделей серии MEG он соответствует стандарту USB 3.2 Gen2x2 с пропускной способностью 20 Гбит/с. Такой интерфейс идеально подойдет новейшим компьютерным корпусам MSI, которые первыми в мире стали поддерживать фронтальный USB-C на скорости 20 Гбит/с.