Biostar представила продвинутые платы Z690 Valkyrie и Racing Z690GTA

29 октября 2021, 14:15

Тайваньский производитель Biostar представил три материнские платы на чипсете Intel Z690 для новых процессоров Core 12-го поколения.

Модели для энтузиастов получили название Z690 Valkyrie и Z690A Valkyrie. Плата Racing Z690GTA предназначена для геймеров и создателей контента.

Особенностями материнских плат Z690 Valkyrie и Z690A Valkyrie является усиленная 20-фазная подсистема питания (VRM). Отличие между новинками заключается в поддерживаемых стандартах оперативной памяти. Модель Z690 Valkyrie работает с ОЗУ DDR5 с частотой до 5600+ МГц через профиль XMP 3.0, а версия Z690A Valkyrie поддерживает только DDR4, с частотой вплоть до 5000+ МГц через профили разгона XMP 2.0. При этом обе модели плат предлагают установку до 128 Гбайт памяти.



В остальном обе новинки имеют аналогичные характеристики. Они оснащены четырьмя разъёмами M.2 для NVMe-накопителей с пропускной до 64 Гбит/с, имеют по три разъёма PCIe x16, два из которых работают с новым стандартом PCIe 5.0, а один с PCIe 4.0. Также заявлены разъёмы DisplayPort 5K, 2.5 GbE LAN, USB 3.2 Gen2x2 Type-C и поддержка Wi-Fi 6E.



Модель материнской платы Racing Z690GTA получила 17-фазную подсистему питания (VRM) и поддержку интерфейса PCIe 5.0. Новинка также предлагает установку до 128 Гбайт ОЗУ стандарта DDR4, с частотой до 5000+ МГц, и оснащена тремя разъёмами PCIe x16 (PCIe 5.0, PCIe 4.0 и PCIe 3.0).

Плата получила три разъёма M.2 для NVMe-накопителей, один из которых обладает пропускной способностью 64 Гбит/с. Также заявлены разъёмы HDMI 2.0, DisplayPort 5K, 2.5 GbE LAN, USB 3.2 Gen2x2 Type-C и поддержка модулей Wi-Fi 6E.

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