BIOSTAR выпустила плату RACING X570GTA с поддержкой AMD RYZEN 3000

24 октября 2019, 11:15

BIOSTAR, производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, с гордостью сообщает о пополнении в линейке материнских плат 4-го поколения – BIOSTAR RACING X570GTA.

Разработанная для дизайнеров и создателей, RACING X570GTA имеет всё необходимое для производства качественного контента в сочетании с ультрастабильностью работы. Материнская плата BIOSTAR RACING X570GTA отличается эффектным дизайном с характерными элементами BIOSTAR RACING GEN 4 с узором из серых молний, которые символизируют скоростную производительность и высочайшую отзывчивость, благодаря которым геймеры получат преимущество в соревновательных играх и поднимут своё мастерство на новый уровеньМатеринская плата BIOSTAR RACING X570GTA оснащена новейшим чипсетом X570 и разъёмом AMD AM4 с поддержкой 3-го поколения процессоров Ryzen, необходимых для создания контента. Дизайнеры по достоинству оценят высокую производительность и отзывчивость при рендеринге видео или 3D-контента благодаря линиям PCI-e 4.0 (со скоростью передачи данных до 64 ГБ/с и совместимостью с новейшими и предыдущими поколениями видеокарт), а обычные пользователи могут быть уверены, что их вложения защищены эксклюзивным металлическим разъёмом BIOSTAR Iron Slot на линиях x16, рассчитанных на тяжёлые видеокарты, с предотвращением изгибов и продлённым сроком службы разъёма. Кроме того, разъёмы PCI-e 4.0 дают возможность использовать новейший интерфейс PCI-e M.2 4.0 с высочайшей скоростью передачи данных (64 ГБ/с) и сниженной задержкой, что обеспечивает мгновенный запуск приложений для редактирования фото и видеоматериалов и быстрый доступ к большим файлам.Высокая скорость передачи данных и быстрые вычислительные мощности являются основой эффективной работы с тяжёлым контентом, но вместе с тем необходимо оснастить систему достаточным объёмом оперативной памяти, которая будет соответствовать остальному оборудованию для обеспечения плавной многозадачности и быстрой отзывчивости. Именно поэтому материнская плата RACING X570GTA поддерживает до 128 ГБ памяти DDR4 на четырёх разъёмах DIMM с возможностью разгона до 4000+ МГц для дополнительного прироста производительности. Прибавьте к этому разъёмы USB 3.1 Gen1 (5 ГБ/с) и поддержку разрешения HDMI 4K, совместимые с различными устройствами и мониторами, и вы гарантировано получите наилучшее изображение с живыми яркими оттенками для высоко детализированного контента.