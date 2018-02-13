Представлены материнские платы BIOSTAR с чипсетами X370, B350, и A320

13 февраля 2018, 10:45

Компания BIOSTAR анонсировала совместимость с новыми гибридными процессорами AMD Raven Ridge APU для всех материнских плат на базе чипсетов X370, B350 и A320.

В настоящий момент владельцы этих материнских плат BIOSTAR могут просто обновить BIOS через сайт BIOSTAR, благодаря чему геймеры и создатели контента смогут воспользоваться преимуществами технологий AMD.



Новое семейство процессоров AMD Ryzen 2000 имеет встроенную графикау Radeon RX Vega начиная с моделей Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G. Новые гибридные процессоры Raven Ridge APU поддерживаются на следующих моделях материнских плат BIOSTAR:



Серия BIOSTAR RACING: RACING X370GT7, RACING X370GT5, RACING X370GT3, RACING X370GTN, RACING B350GT5, RACING B350GT3, RACING B350GTN и

RACING B350ET2



Серия BIOSTAR Crypto Mining: TB350-BTC и TA320-BTC



Серия BIOSTAR PRO: A320MH PRO и A320MD PRO



Новые «настольные» процессоры Ryzen APU совмещают новейшие процессорные ядра «Zen» и графикуAMD Radeon на базе продвинутой архитектуры «Vega» и предлагают высочайшую производительность графической подсистемы в настольных процессорах благодаря четырём вычислительным ядрам и восьми потокам. В первой партии процессоров Desktop Ryzen APU будут представлены модели AMD Ryzen 5 2400G с графическим ядром Radeon RX Vega 11 и AMD Ryzen 3 2200G с графическим ядром Radeon Vega 8.



Теперь геймеры и создатели контента могут обновить своё железо на новые гибридные процессоры AMD Raven Ridge с графической подсистемой Vega



На материнских платах BIOSTAR X370, B350 и A320. И это будет отличным началом нового года!



