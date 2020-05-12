BIOSTAR показала материнскую плату RACING Z490GTA EVO

12 мая 2020, 9:45

Компания BIOSTAR объявила о начале продаж новейшей материнской платы RACING Z490GTA EVO, созданной для процессоров Intel 10-го поколения.Созданная на платформе Intel Z490, премиальная материнская плата BIOSTAR RACING Z490GTA EVO готова превзойти всех конкурентов за счёт новых процессоров Intel 10-го поколения. Материнская плата оформлена в узнаваемом стиле BIOSTAR RACING и оснащена одними из самых востребованных на рынке технологий, среди которых 16-фазная схема питания для высокоточного регулирования энергопотребления оборудования, протестированная, оптимизированная и произведённая по лучшим стандартам, что делает её исключительно надёжной и гарантирует длительный срок службы. В сочетании с остальными привлекательными возможностями материнская плата RACING Z490GTA EVO даст пользователям повышенную надёжность и функциональность, свойственные всем топовым продуктам BIOSTAR.Материнская плата RACING Z490GTA EVO напичкана новейшими технологиями, которые бросают вызов всем конкурентам на рынке. Среди них стоит отметить поддержку четырёх модулей оперативной памяти DIMM DDR4 общим объёмом до 128 гигабайт со стабильной разгонной частотой 4400+, что обеспечивается новой технологией регуляции напряжения, разработанной BIOSTAR. Настраивать параметры памяти и разгона можно через новый интерфейс BIOS, который будет понятен и доступен любому пользователю.Материнская плата RACING Z490GTA EVO также имеет интерфейс PCIe M.2 (32Гб/с) с поддержкой технологии Intel Optane для ускоренной передачи данных, сетевой интерфейс GbE LAN для молниеносной скорости в Интернете, интерфейс USB 3.2 Gen2 Type C для подключения внешних устройств, а также разъём M.2 (E Key) 2230. Также поддерживаются подключения по Wi-Fi и Bluetooth в составе Intel CNVi, что обеспечивает безопасное, стабильное и быстрое сетевое подключение.Охлаждение и эффективное электропитание являются отличительными особенностями RACING Z490GTA EVO, имеющей практичный эффективный дизайн.Радиаторы материнской платы отводят избыточное тепло, и в сочетании с системой Super Hyper PWM обеспечивается стабильное питание всех аппаратных компонентов, что гарантирует их защиту, а также точность, производительность и надёжность работы. С учётом энергопотребления новейших 10-ядерных процессоров, материнской плате требуются соответствующие системы охлаждения и электропитания, и компания BIOSTAR полностью предусмотрела этим моменты.Также стоит упомянуть о системе светодиодной подсветки LED ROCK ZONE RGB, интегрированной в конструкцию RACING Z490GTA EVO. Световые эффекты можно настраивать по усмотрению пользователя через программное обеспечение VIVID LED DJ, которое по своим возможностям превосходит предложения конкурентов и порадует всех поклонников светодиодной подсветки.Задняя панель материнской платы RACING Z490GTA EVO защищена стальной пластиной Armor Gear и имеет следующие разъёмы: 2 x разъёма для антенн Wi-Fi, 1 разъём PS/2 клавиатура/мышь, 1 разъём HDMI, 1 разъём USB 3.2 (Gen 2) Type-C, 1 разъём USB 3.2 (Gen 2), 8 разъёмов USB 3.2 (Gen1), 1 сетевой интерфейс GbE LAN, 5 аудио-разъёмов и 1 выход SPDIF-Out, что позволяет подключать широкий спектр внешних устройств.Разработанная для геймеров, создателей контента и поклонников компьютерных технологий, материнская плата RACING Z490GTA EVO является хорошим вложением в современные технологии, представленные в функциональном продукте, имеющем длительный срок службы. Зарегистрировав материнскую плату RACING Z490GTA EVO на официальном сайте BIOSTAR VIP CARE, пользователи получат продлённую 5-летнюю гарантию на обслуживание продукта.Основные характеристикиl Продлевают срок службы ПКl Более эффективные и надёжныеl Обеспечивают стабильное питаниеSuper Hyper PWMl Стабильное питание со 100% фиксированным вольтажомl Защита всех критических компонентовl Высокая точность, производительность и надёжностьСупернадёжный индукторl 16-фазная схема питанияl Аппаратное регулирование электропитанияl Обеспечивает эффективность питания и длительный срок службыЗащита Armor Gearl Улучшает отвод теплаl Синхронизация под игровые цветаl Защита интерфейсных разъёмов и электронных аудио-компонентовРазъём CPU OPTl Стабильная работа компьютераl Подключение любых СВОl Наслаждайтесь классной системой водяного охлажденияПодсветка LED ROCK ZONEl Больше вариантов подсветкиl Поддержка различной периферииl Разъёмы RGB 12V LED и ARGB 5V LEDVIVID LED DJl Изменение системных цветовl Поддержка моддингаl Настройка подсветки и LED ROCK ZONEРежим EZl Простой в использовании интерфейс BIOSl Позволяет легко решать проблемыl Делаёт всё максимально простым и эффективным