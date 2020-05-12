BIOSTAR показала материнскую плату RACING Z490GTA EVO

Компания BIOSTAR объявила о начале продаж новейшей материнской платы RACING Z490GTA EVO, созданной для процессоров Intel 10-го поколения.
Созданная на платформе Intel Z490, премиальная материнская плата BIOSTAR RACING Z490GTA EVO готова превзойти всех конкурентов за счёт новых процессоров Intel 10-го поколения. Материнская плата оформлена в узнаваемом стиле BIOSTAR RACING и оснащена одними из самых востребованных на рынке технологий, среди которых 16-фазная схема питания для высокоточного регулирования энергопотребления оборудования, протестированная, оптимизированная и произведённая по лучшим стандартам, что делает её исключительно надёжной и гарантирует длительный срок службы. В сочетании с остальными привлекательными возможностями материнская плата RACING Z490GTA EVO даст пользователям повышенную надёжность и функциональность, свойственные всем топовым продуктам BIOSTAR.
Материнская плата RACING Z490GTA EVO напичкана новейшими технологиями, которые бросают вызов всем конкурентам на рынке. Среди них стоит отметить поддержку четырёх модулей оперативной памяти DIMM DDR4 общим объёмом до 128 гигабайт со стабильной разгонной частотой 4400+, что обеспечивается новой технологией регуляции напряжения, разработанной BIOSTAR. Настраивать параметры памяти и разгона можно через новый интерфейс BIOS, который будет понятен и доступен любому пользователю.
Материнская плата RACING Z490GTA EVO также имеет интерфейс PCIe M.2 (32Гб/с) с поддержкой технологии Intel Optane для ускоренной передачи данных, сетевой интерфейс GbE LAN для молниеносной скорости в Интернете, интерфейс USB 3.2 Gen2 Type C для подключения внешних устройств, а также разъём M.2 (E Key) 2230. Также поддерживаются подключения по Wi-Fi и Bluetooth в составе Intel CNVi, что обеспечивает безопасное, стабильное и быстрое сетевое подключение.
Охлаждение и эффективное электропитание являются отличительными особенностями RACING Z490GTA EVO, имеющей практичный эффективный дизайн.
Радиаторы материнской платы отводят избыточное тепло, и в сочетании с системой Super Hyper PWM обеспечивается стабильное питание всех аппаратных компонентов, что гарантирует их защиту, а также точность, производительность и надёжность работы. С учётом энергопотребления новейших 10-ядерных процессоров, материнской плате требуются соответствующие системы охлаждения и электропитания, и компания BIOSTAR полностью предусмотрела этим моменты.
Также стоит упомянуть о системе светодиодной подсветки LED ROCK ZONE RGB, интегрированной в конструкцию RACING Z490GTA EVO. Световые эффекты можно настраивать по усмотрению пользователя через программное обеспечение VIVID LED DJ, которое по своим возможностям превосходит предложения конкурентов и порадует всех поклонников светодиодной подсветки.
Задняя панель материнской платы RACING Z490GTA EVO защищена стальной пластиной Armor Gear и имеет следующие разъёмы: 2 x разъёма для антенн Wi-Fi, 1 разъём PS/2 клавиатура/мышь, 1 разъём HDMI, 1 разъём USB 3.2 (Gen 2) Type-C, 1 разъём USB 3.2 (Gen 2), 8 разъёмов USB 3.2 (Gen1), 1 сетевой интерфейс GbE LAN, 5 аудио-разъёмов и 1 выход SPDIF-Out, что позволяет подключать широкий спектр внешних устройств.
Разработанная для геймеров, создателей контента и поклонников компьютерных технологий, материнская плата RACING Z490GTA EVO является хорошим вложением в современные технологии, представленные в функциональном продукте, имеющем длительный срок службы. Зарегистрировав материнскую плату RACING Z490GTA EVO на официальном сайте BIOSTAR VIP CARE, пользователи получат продлённую 5-летнюю гарантию на обслуживание продукта.
Основные характеристики
l Продлевают срок службы ПК
l Более эффективные и надёжные
l Обеспечивают стабильное питание
Super Hyper PWM
l Стабильное питание со 100% фиксированным вольтажом
l Защита всех критических компонентов
l Высокая точность, производительность и надёжность
Супернадёжный индуктор
l 16-фазная схема питания
l Аппаратное регулирование электропитания
l Обеспечивает эффективность питания и длительный срок службы
Защита Armor Gear
l Улучшает отвод тепла
l Синхронизация под игровые цвета
l Защита интерфейсных разъёмов и электронных аудио-компонентов
Разъём CPU OPT
l Стабильная работа компьютера
l Подключение любых СВО
l Наслаждайтесь классной системой водяного охлаждения
Подсветка LED ROCK ZONE
l Больше вариантов подсветки
l Поддержка различной периферии
l Разъёмы RGB 12V LED и ARGB 5V LED
VIVID LED DJ
l Изменение системных цветов
l Поддержка моддинга
l Настройка подсветки и LED ROCK ZONE
Режим EZ
l Простой в использовании интерфейс BIOS
l Позволяет легко решать проблемы
l Делаёт всё максимально простым и эффективным
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