BIOSTAR представила продвинутую геймерскую плату RACING X470GT8

18 апреля 2018, 10:15

Компания BIOSTAR показала материнскую плату RACING X470GT8 в форм-факторе ATX с чипсетом AMD X470 для второго поколения процессоров AMD Ryzen, Pinnacle Ridge and Raven Ridge.

BIOSTAR RACING X470GT8 обладает производительностью и эстетикой, востребованными у современных геймеров и оверклокеров. Она выполнена на премиально-чёрной печатной плате в стиле RACING, имеет Digital Power+, зону Hi-Fi, встроенные разъёмы USB 3.1 Gen 2 (A + C), защиту Iron Slot, и подсветку Advanced VIVID LED DJ.



Материнская плата BIOSTAR RACING X470GT – это флагман для 2-го поколения процессоров Ryzen с новым продвинутым чипсетом AMD X470. Форм-фактор ATX позволил разместить три разъёма PCI-E 3.0 x16 и дать поддержку двухканальной памяти DDR4-3200MHz (OC). RACING X470GT8 имеет 12-фазную схему питания для прокачки новых процессоров Ryzen 7 2700X с 8-ю ядрами. Материнская плата также имеет 6х разъёмов SATA III, 1 x разъём M.2 32Гб/с с радиатором BIOSTAR M.2 и встроенные разъёмы USB 3.1 Gen 2 (A и C).



Эксклюзивный набор технологий BIOSTAR в новой серии материнских плат RACING отвечает за производительность и внешний вид, а также обеспечивает простоту настройки.



Новый фронтальный дизайн BIOSTAR Racing повышает эстетические свойства платы и включает в себя VIVID LED Armor, карбоновый радиатор, и чёрную печатную плату. Концепция дизайна «Super Face» даёт геймерам и гикам визуально притягательную материнскую плату с настраиваемой светодиодной подсветкой.



Аппаратный дизайн BIOSTAR Powerful Hardware обеспечивает стойкость и надёжность за счёт твердотельных конденсаторов, двойного BIOS, цифрового питания Digital Power+, разъёма PCI-E M.2 32Гб/с и зарядки Lightning.



Дизайн BIOSTAR Hi-Fi создаёт звук высокой чёткости для погружения в игры. В него входят ALC1220 120dB, Smart Ear, Hi-Fi Ground Design, Hi-Fi Cap и ESD 15000V Proof, создающие чистый и качественный звук.



Серия BIOSTAR Racing оснащена дружественным интерфейсом для простоты навигации и настройки. Информацию о системе можно просмотреть мгновенно, а все эксклюзивные функции BIOSTAR, такие как Smart Ear, Advanced VIVID LED DJ и другие можно легко найти, чтобы изменить и настроить.



Интересный дизайн BIOSTAR DIY включает в себя широкий набор вариантов персонализации, в том числе утилиту VIVID LED DJ Utility и 5050 LED Fun Zone. Утилита Advanced VIVID LED DJ даёт полный контроль над настройкой подсветки, которая подключается через разъёмы 5050 LED Fun Zone.



Панель разъёмов BIOSTAR RACING X470GT8 содержит следующие разъёмы: PS/2 для подключения PS/2 клавиатуры, 2 х разъёма USB 3.1Gen2 (A и C), 4 x разъёма USB 3.1 Gen1, DVI-D, HDMI 1.4, Display Port, Intel GbE LAN и 6 x разъёмов для аудио.



Новые материнские платы BIOSTAR RACING X470 предлагают производительность и дизайн для работы с вторым поколением процессоров AMD Ryzen. BIOSTAR RACING X470GT8 прекрасно подойдёт тем, кто готов создать ни в чём не ограниченную высокопроизводительную игровую систему с несколькими графическими картами и скоростными твердотельными накопителями PCI-E.