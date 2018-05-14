Новая игровая плата на AMD Pinnacle Ridge - ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac

14 мая 2018, 12:15

Компания ASRock «отметилась» анонсом своей новой игровой материнской платы - Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac.

Эта новинка стала одним из первых решений, созданных на наборе логики AMD X470.

Плата выполнена в форм-факторе Mini-ITX (170 × 170 мм).



Отдельно отмечена поддержка работы с процессорами AMD поколения Pinnacle Ridge — чипами Ryzen 3/5/7 2000. Максимальное значение рассеиваемой энергии не должно превышать 105 Вт.



Модулей для оперативной памяти на плате 2. Поддерживаемый стандарт оперативки – DDR4. Объем – до 32 ГБ включительно.



Новинка получила слот PCI Express 3.0 x16, ориентированный на установку дискретного графического ускорителя. Возможности проводного подключения к Интернету возложены на контроллер Intel I211AT.



Интерфейсная панель представлена гнездом PS/2 для мыши/клавиатуры, интерфейсами HDMI и DisplayPort 1.2 для вывода изображения, есть также по два порта USB 2.0 и USB 3.0, по одному порту USB 3.1 Gen2 Type-A и USB 3.1 Gen2 Type-C, гнездо для сетевого кабеля, набор аудиогнёзд и разъёмы для антенны.



Как скоро новинка появится в продаже, пока не сообщается. Стоимость устройства на данный момент также не известна.