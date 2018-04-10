ASUS ROG Strix X470-I Gaming – новая материнская плата в формате Mini-ITX

10 апреля 2018, 11:45

Авторитетный профильный ресурс VideoCardz.com опубликовал фото и некоторые спецификации компактной материнской платы ROG Strix X470-I Gami.

Новинка будет выполнена в форм-факторе Mini-ITX.В качестве основы послужит набор системной логики AMD X470. Пользователи смогут установить чип AMD Ryzen 3/5/7 2000 (Pinnacle Ridge) в исполнении AM4.Слотов для модулей ОЗУ – 2. Стандарт оперативной памяти – DDR4. Есть также слот для PCIe x16 для дискретного графического ускорителя, а еще 4 порта Serial ATA 3.0.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечается Wi-Fi 802.11ac.Интерфейсная панель представлена 4 портами USB 3.0 Gen 1 Type-A, а также 2-мя USB 3.1 Gen 2 Type-A.Точная дата анонса пока что остается не известной. О стоимости также никакой информации нет.