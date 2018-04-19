MSI представляет серию материнских плат X470 Gaming для новых процессоров AMD

19 апреля 2018, 11:15

Компания MSI рада объявить о выпуске серии X470 Gaming, предназначенной для процессоров AMD Ryzen второго поколения.

В нее входит флагманская модель X470 Gaming M7 AC, стильная X470 Gaming PRO CARBON AC и две игровые модели среднего класса X470 Gaming PLUS и X470 Gaming PRO, поэтому каждый геймер сумеет подобрать себе подходящую материнскую плату на базе обновленной платформы AMD AM4.



Все материнские платы серии X470 Gaming поддерживают технологию AMD под названием Store MI, которая предназначена для улучшения производительности твердотельных накопителей. С ее помощью можно объединить несколько физических устройств в один виртуальный накопитель большой емкости, который будет в первую очередь задействовать наиболее высокоскоростное из них и оптимизировать доступ к файлам путем постоянного мониторинга сценариев их использования. В результате улучшается скорость чтения и записи наиболее популярных данных, а также ускоряется загрузка операционной системы и приложений.



Технология A-XMP служит для моментальной загрузки оптимальных параметров для модулей памяти на материнских платах MSI с процессорным разъемом AM4. Она обеспечивает поддержку высокоскоростных комплектов оперативной памяти DDR4.



Отвечающая самым строгим требованиям к производительности и дизайну, флагманская модель X470 Gaming M7 AC придется по вкусу всем геймерам, энтузиастам и моддерам.



Благодаря интеграции с основным радиатором материнской платы, теплорассеиватели M.2 Shield FROZR стали крупнее, чтобы еще лучше защищать твердотельные накопители от перегрева и падения производительности. Это решение позволит получить максимум скорости от современных устройств форм-фактора M.2.



Два 8-контактных разъема для полноценного питания современных многоядерных процессоров позволяют обеспечить максимальную надежность под высокими игровыми нагрузками и при экстремальном разгоне.



Как и другие модели серии Carbon, материнская плата MSI X470 Gaming PRO CARBON AC выделяется своим дизайном с карбоновыми декоративными элементами. Разумеется, в ней также реализовано множество игровых функций и эксклюзивных технологий MSI.



На материнских платах MSI можно увидеть встроенную подсветку Mystic Light, которая позволяет отобразить миллионы различных оттенков и 17 красочных визуальных эффектов. Ей удобно управлять с помощью программного обеспечения для Windows или мобильного приложения для смартфонов и планшетов. Визуальные эффекты Mystic Light могут синхронизироваться с подсветкой совместимых устройств, таких как клавиатуры, мыши, наушники, которые доступны от крупнейших производителей, включая Corsair, Cooler Master и Kingston.



Интерфейс USB 3.1 Gen2 реализован на новых материнских платах MSI с помощью контроллера AMD, который обеспечивает высокую и стабильную скорость обмена данными. Дополнительное ускорение дает эксклюзивная функция X-Boost.



Премиальные компоненты, надежная изоляция от электромагнитных помех и позолоченные разъемы для точной передачи аудиосигнала – все это позволяет встроенной аудиосистеме Audio Boost 4 выдавать звук высшего класса. Она дополнена программным обеспечением Nahimic 3, которое служит для дополнительной настройки звучания. Например, чтобы ясно слышать не только игровые звуки, но и членов своей команды, можно активировать функцию усиления голоса.