MSI анонсировала мощную материнскую плату X399 GAMING PRO CARBON AC

5 августа 2017, 13:24

MSI сообщает о выходе новой материнской платы X399 GAMING PRO CARBON AC вместе с новыми флагманскими процессорами AMD Ryzen Threadripper.

Разработанный для нового сокета TR4, имея 16 ядер и 32 вычислительных потока, новый процессор Ryzen Threadripper 1950X способен набирать более 3000 очков в Cinebench, демонстрируя непревзойденную мощь процессоров для настольных ПК.



Подобно AMD, компания MSI постоянно стремится продвигать индустрию компьютерных игр, учитывая при этом мнения геймеров. Для того чтобы продемонстрировать беспрецедентную мощь и эффективность нового 16-ти ядерного хай-энд процессора Threadripper, в материнской плате MSI X399 GAMING PRO CARBON AC используется мощный 13-ти фазный (10+) DrMOS преобразователь питания. Это не только способствует лучшему разгону, но и помогает эффективней управлять мощностью для питания большого количества процессорных ядер. X399 GAMING PRO CARBON имеет более мощный преобразователь питания по сравнению с преобразователями питания материнских плат других производителей. Кроме этого он поддерживает большое количество эксклюзивных геймерских функций и технологий.



В тоже время, расширяя ассортимент продукции для энтузиастов, желающих использовать RYZEN в своих системах, MSI представляет новую материнскую плату X370 GAMING M7 ACK, оснащенную 2x M.2 Shield FROZR и Killer Wireless-AC вместе с LAN картой Killer E2500. Еще одна новая модель B350 TOMAHAWK PLUS является продолжением популярной модели B350 TOMAHAWK.



За счет огромного количества опций настройки и эксклюзивных геймерских функций, знаменитая GAMING PRO CARBON готова удивить снова, на этот раз в качестве хай-энд платформы X399 для процессоров Threadripper. Будучи первой в мире платой с заменяемыми крышками радиаторов охлаждения и аксессуарами X-Mounting для установки элементов, напечатанных на 3D принтере, а также в сочетании со светодиодной подсветкой последнего поколения MYSTIC LIGHT RGB, материнская плата X399 GAMING PRO CARBON AC - это мечта любого моддера!



Испытайте всю мощь графической подсистемы. На материнской плате X399 GAMING PRO CARBON AC установлены 4 слота PCI-E со Steel Armor для лучшего охлаждения и производительности. Это позволяет плате GAMING PRO CARBON AC поддерживать как 4-way NVIDIA SLI™, так и 4-way AMD CrossFire™ при установке нескольких видеокарт.



Наслаждайтесь высокой скоростью загрузки системы, приложений и игр. Triple Turbo M.2 обеспечивает производительность PCI-E Gen3 x4 со скоростью передачи данных до 96 Гб/с на твердотельных накопителях последнего поколения. Все разъемы Turbo M.2 оснащены M.2 Shield v2 - решением для охлаждения устройств M.2, предотвращающим повреждения и троттлинг.



Продолжая тесное сотрудничество с компанией ASMedia, в стремлении создавать USB контроллеры следующего поколения, на MSI X399 GAMING PRO CARBON AC установлен контроллер ASMedia ASM3142 USB 3.1 - самый быстрый в мире USB контроллер. Lightning USB на микросхеме ASMedia 3142 предлагает высочайшую производительность и энергоэффективность, потребляя на 50% меньше электроэнергии по сравнению с USB контроллером предыдущего поколения ASMedia ASM2142 USB 3.1 Gen2.



Материнская плата X399 GAMING PRO CARBON AC имеют встроенную полноцветную светодиодную подсветку радиаторов охлаждения и печатной платы. Для тех кто желает иметь полностью черную материнскую плату, подсветка имеет возможность полного выключения. Материнская плата X399 GAMING PRO CARBON AC позволяет управлять не только подсветкой дополнительных светодиодных лент и периферийного оборудования. Новейшие Rainbow Strips позволят геймерам и моддерам добавить еще больше уникальности своему компьютеру. За счет поддержки лент rainbow stripes с 15-ю высококачественными светодиодами, которыми можно управлять независимо, вы можете одновременно зажигать на светодиодной ленте разные цвета.



За счет полностью изолированных электрических цепей, DDR4 Boost в сочетании с DDR4 Steel Armor гарантирует максимальную производительность и стабильность оперативной памяти на высоких частотах. Кроме этого, плата оснащена фронтальным разъемом USB 3.1 Gen2 type C для высокоскоростной передачи данных (до 10 Гб/с) и эксклюзивной технологией MSI GAMEBOOST с 8-ю уровнями автоматического разгона.



Новая материнская плата X370 GAMING M7 ACK будет интересна энтузиастам и геймерам. Чтобы удовлетворить самых взыскательных геймеров, желающих иметь лучшую производительность и стильный внешний вид, X370 GAMING M7 ACK предлагает 3 новых технологии: M.2 Shield FROZR, KILLER DoubleShot Pro и Audio Boost 4 Pro.



X370 GAMING M7 ACK имеет два разъема Turbo M.2, что позволяет реализовать молниеносную загрузку системы и приложений при использовании высокопроизводительных твердотельных накопителей с NVMe. M.2 Shield FROZR также позволяет избежать троттлинга SSD устройств. Встроенный радиатор охлаждения позволяет избежать троттлинга за счет охлаждения накопителей M.2, позволяя последним работать с максимальной производительностью в течение продолжительных игровых сессий. M.2 Shield FROZR также защищает M.2 SSD от повреждений и позволяет им выглядеть более эффектно.



Killer DoubleShot Pro позволяет сетевому адаптеру Killer™ Ethernet совместно с адаптером Killer™ Wi-Fi получить потрясающую скорость передачи данных по сети. Killer Network Manager, с целью оптимизации игрового трафика, позволяет выбрать какое из соединений необходимо использовать для соответствующего игрового приложения. Совместное использование Killer™ Wireless-AC 1535 с технологией ExtremeRange™ позволяет достигать скорости передачи данных до 1.867 Гб/с для лучшей сетевой игровой производительности без лагов.

X370 GAMING M7 ACK также предлагает лучшее аудио решение для геймеров. Экранированные от электромагнитных помех аудиопроцессоры HD звука со встроенными усилителями, позволили Audio Boost 4 PRO добиться звука высочайшего качества, как для стерео, так и для многоканального режима воспроизведения. Звуковые разъемы, расположенные как на задней, так и на передней панелях, подключены к выделенному HD аудиопроцессору, позволяют выводить звук студийного качества, даже с двух независимых аудиоисточников одновременно.



Получив престижную награду iF DESIGN AWARD 2017, материнская плата B350 TOMAHAWK завоевала большую популярность среди моделей на чипсете B350. Новая модель B350 TOMAHAWK PLUS - это следующий шаг в развитии популяной серии плат. За счет новой для этой платы светодиодной подсветки MSI Mystic Light пользователи могут настраивать собственные цветовые схемы, полностью изменяя внешний вид системы за 1 секунду!



Кроме этого, B350 TOMAHAWK PLUS также поддерживает OC ENGINE 2 для лучшей производительности. Благодаря внешнему тактовому генератору вы получаете еще больше свободы в достижении абсолютного максимума в оверклокерском мастерстве. Новая технология также обеспечивает меньший джиттер и низкое энергопотребление, что в свою очередь, гарантирует отличную стабильность системы в самых экстремальных условиях. USB 3.1 Gen 2 Type – C, Turbo M.2, Steel Armor и многие другие эксклюзивные функции MSI также можно найти на новой плате B350 TOMAHAWK PLUS.