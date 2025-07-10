Nvidia стала первой компанией с рыночной капитализацией в $4 трлн

10 июля 2025, 15:15

Это стало возможным благодаря стремительному росту акций технологических гигантов на Уолл-стрит в последние месяцы, сообщает Financial Times.

Производитель чипов для искусственного интеллекта обогнал предыдущего рекордсмена — Apple, чья капитализация в декабре 2023 года составила $3,92 трлн.



Nvidia стала главным бенефициаром бурного роста интереса к технологиям благодаря своему доминированию на рынке графических процессоров, которые используются в ИИ-системах вроде ChatGPT.



Генеральный директор компании Дженсен Хуанг считает, что развитие искусственного интеллекта и робототехники принесет Nvidia триллионы долларов дохода в ближайшие годы. По его словам, модернизация процессоров и дата-центров лишь укрепляет отрыв компании от конкурентов.



Ранее, чуть более двух лет назад, Nvidia впервые преодолела рубеж в $1 трлн. Это произошло вскоре после запуска ChatGPT, который вызвал резкий рост спроса на чипы со стороны крупных ИТ-компаний и стартапов, стремящихся обучать большие языковые модели.

