Это на триллион больше, чем у Apple, и в четыре раза больше, чем Tesla. Nvidia занимает 3% мирового рынка ценных бумаг.
- Безопасность | Сегодня, 14:15
Все члены НАТО увеличили расходы на оборону в 2025
- Железо | Сегодня, 13:55
BYD E2 — электромобиль будущего: цена, характеристики и где купить в Украине
- Технологии | Сегодня, 13:45
СNN дізналось, коли Україна отримає нові ракети ERAM від США
- Технологии | Сегодня, 13:15
"Калашников" запускає виробництво FPV-дронів на базі "народного ВПК"
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Госдеп США одобрил продажу Украине ракет ERAM
- Технологии | Сегодня, 12:15
РФ тестує купольну систему зв’язку для інтеграції безпілотних платформ
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Си написал секретное письмо Моди с предложением о сотрудничестве — Bloomberg
- Бизнес | Сегодня, 11:15
SKPL припиняє курсування між Варшавою та Равою-Руською
- Бизнес | Сегодня, 10:45
Капитализация Nvidia достигла $4,4 трлн.
- Обзоры | Сегодня, 20:53
Patriot PEF512GEP31MCX – відео 4К та підтримка A1
- Обзоры | 25 августа, 8:04
Gamepro CP870 - охолоджуюча підставка з дисплеєм
- Аналитика | 22 августа, 22:40
Дайджест найцікавішого за тиждень №3 - Trade-in від EcoFlow
- Обзоры | 18 августа, 22:52
Gembird TA-UC-2A4C-PD75-01-BK – ваша сімейна настільна зарядка
- Обзоры | 15 августа, 11:19
EcoFlow DELTA 2 – ефективна зарядна станція для невеликого офісу чи дому
- Обзоры | 14 августа, 21:20
Gembird TA-UC-2A2C-PD65-01-BK – 65 Вт адаптер з підтримкою GaN, QC 3.0 та PD
- Фотогалереи | 12 августа, 19:30
Розкішна збірка від @metallicacidcustoms на базі Light Base 900 FX
- Фотогалереи | 8 августа, 0:10
В Autostrada показали спорудження тунелів нових станцій метро
- Обзоры | 7 августа, 1:07
REAL-EL X-795 – головний по вечірках!
