29 августа 2025, 10:45

Капитализация Nvidia достигла $4,4 трлн.

Это на триллион больше, чем у Apple, и в четыре раза больше, чем Tesla. Nvidia занимает 3% мирового рынка ценных бумаг.


