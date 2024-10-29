29 октября 2024, 9:15

В Индонезии запретили продавать новый iPhone - названа причина

Apple должна была вложить 1,7 трлн рупий в местную экономику, но ограничилась 1,5 трлн ($95 млн). Вместо заводов для сборки айфонов, компания создала четыре академии для обучения разработчиков.


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